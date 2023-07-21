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У Макрона допускають, що Китай надає РФ підтримку у війні

"Європейська правда", Олександр ШумілінП'ятниця, 21 липня 2023, 14:47

Франції відомі факти, що можуть вказувати на певну допомогу Китаю Росії у її війні проти України.

Джерело: "Європейська правда"; CNN, яка посилається на коментарі радника президента Франції Еммануель Бонн на Аспенському безпековому форумі

Деталі: Кореспондент CNN запитав Бонна, чи Захід має якісь докази того, що Китай передає Росії військову допомогу для війни проти України. 

"Так, є ознаки того, що вони роблять речі, які ми хотіли би, щоб вони не робили", – відповів Бонн. 

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На уточнювальне запитання, чи йдеться про зброю, радник сказав, що відомі факти "масштабного постачання військових спроможностей".

Згодом французькі посадовці уточнили, що Бонн мав на увазі технології подвійного призначення та нелетальну військову допомогу, як шоломи та броня. 

На додаткове питання про те, що союзники хотіли б, щоб Китай не робив, радник сказав, що це і військова, і економічна допомога Росії. 

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"Нам найбільше потрібно, щоби Китай утримався. Щоб вони розуміли, що війна в Україні – це конфлікт глобальної магнітуди, і ми не можемо допустити програшу України як з принципу, так і з інших причин. Для нас на кону в Україні набагато більше, ніж її суверенітет. Значною мірою йдеться про стабільність у світі", – сказав Еммануель Бонн.  

У червні держсекретар США Ентоні Блінкен казав, що отримав з Пекіна запевнення про те, що Китай не надаватиме Росії летальну військову допомогу, та що союзники "не бачили доказів, які б суперечили цьому". 

Одночасно він висловив стурбованість тим, що китайські компанії можуть передавати у Росію технології, які потрібні їй для продовження війни. 

Нагадаємо, голова британської розвідувальної служби МІ6 вважає, що Китай є безпосередньо причетним до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Водночас Європейський Союз намагається залучити Китай до врегулювання війни в Україні, вважаючи, що той має важелі впливу на російське керівництво. Ця ж мета була підтримана лідерами ЄС на останньому саміті в червні.

Теми: МакронРосія
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