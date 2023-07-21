Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Макрона допускают, что Китай оказывает РФ поддержку в войне

"Европейская правда", Александр ШумилинПятница, 21 июля 2023, 14:47

Франции известны факты, которые могут указывать на определенную помощь Китая России в ее войне против Украины.

Источник: "Европейская правда"; CNN, которая ссылается на комментарии советника президента Франции Эммануэль Бонн на Аспенском форуме по безопасности

Детали: Корреспондент CNN спросил у Бонна, есть ли у Запада какие-то доказательства того, что Китай передает России военную помощь для войны против Украины. 

"Да, есть признаки того, что они делают вещи, которые мы хотели бы, чтобы они не делали", – ответил Бонн. 

Реклама:

На уточняющий вопрос, идет ли речь об оружии, советник сказал, что известны факты "масштабной поставки военных возможностей".

Впоследствии французские чиновники уточнили, что Бонн имел в виду технологии двойного назначения и нелетальную военную помощь, такую как шлемы и броня. 

На дополнительный вопрос о том, что союзники хотели бы, чтобы Китай не делал, советник сказал, что это и военная, и экономическая помощь России. 

ВИДЕО ДНЯ

"Нам больше всего нужно, чтобы Китай удержался. Чтобы они понимали, что война в Украине – это конфликт глобальной магнитуды, и мы не можем допустить проигрыша Украины как из принципа, так и по другим причинам. Для нас на кону в Украине гораздо больше, чем ее суверенитет. В значительной степени речь идет о стабильности в мире", – сказал Эммануэль Бонн.  

В июне госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что получил из Пекина заверения о том, что Китай не будет предоставлять России летальную военную помощь, и что союзники "не видели доказательств, которые бы противоречили этому". 

Одновременно он выразил обеспокоенность тем, что китайские компании могут передавать в Россию технологии, которые нужны ей для продолжения войны. 

Напомним, глава британской разведывательной службы МИ6 считает, что Китай непосредственно причастен к полномасштабному вторжению России в Украину.

Как известно, Европейский Союз пытается привлечь Китай к урегулированию войны в Украине, считая, что тот имеет рычаги влияния на российское руководство. Эта же цель была поддержана лидерами ЕС на последнем саммите в июне.

Темы: МакронРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЕще одного "слугу" нашли за границей: на острове в Средиземном море

фото, видеоОккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в Днепре

обновленоНАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом

документХарлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду

Минкульт временно возглавит Ростислав Карандеев: что о нем известно

Президент ветировал закон о выделении полумиллиарда на строительство музея Голодомора

Все новости...
Макрон
Зеленский предупредил Макрона о провокациях России на ЗАЭС
Макрон обвиняет соцсети в разжигании насилия на фоне беспорядков во Франции
Макрон прервал участие в саммите ЕС из-за беспорядков во Франции
Последние новости
04:08
Российские ракеты угрожают Запорожской и Днепропетровской областям – Воздушные силы
03:47
Оккупанты планируют теракты против собственного населения в Брянской области – ЦНС
03:10
ВСУ скоро будут в Крыму – Буданов
02:27
Обстрелы Сумщины: за сутки – 85 "прилетов"
01:59
видеоПутин заявил, что РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее "просили"
01:10
обновлено от 23:47Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
00:55
Потери врага на Таврическом направлении за сутки составили более 2 рот – Тарнавский
00:25
"Нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ – Путин
23:59
КолонкаISW: Длительная инициатива Украины на поле боя – это возможность использовать слабость Кремля.
23:54
фотоМэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал 540 тысяч гривен для ВСУ
Все новости...
Реклама: