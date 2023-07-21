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На Кримському мосту зберігаються затори

Валентина РоманенкоП'ятниця, 21 липня 2023, 15:37
На Кримському мосту зберігаються затори
ілюстративне фото ТАСС

На під'їзді до Кримського мосту з боку окупованого Росією півострова утворився затор у 700 машин.

Джерело: видання "Крим Реалії" з посиланням на місцеві телеграм-канали

Деталі: Зазначається, що очікування в заторі становить близько трьох годин.

У ніч на 17 липня на Кримському мосту стався вибух. У результаті, за даними Мінтрансу РФ, було пошкоджено дорожнє полотно.

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Пізніше російська влада повідомила, що в ніч на 18 липня мостом почався реверсивний рух легкових автомобілів. Для руху зараз використовують крайню праву смугу дороги Тамань - Керч.

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Теми: Кримокупація
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