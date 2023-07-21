На Крымском мосту сохраняются пробки

На подъезде к Крымскому мосту со стороны оккупированного Россией полуострова образовалась пробка в 700 машин.

Источник: издание "Крым Реалии" со ссылкой на местные телеграм-каналы

Детали: Отмечается, что ожидание в заторе составляет около трех часов.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. В результате, по данным Минтранса РФ, было повреждено дорожное полотно.

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Позже российские власти сообщили, что в ночь на 18 июля по мосту началось реверсивное движение легковых автомобилей. Для движения сейчас используется крайняя правая полоса дороги Тамань – Керчь.