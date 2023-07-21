Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Крымском мосту сохраняются пробки

Валентина РоманенкоПятница, 21 июля 2023, 15:37
На Крымском мосту сохраняются пробки
иллюстративное фото ТАСС

На подъезде к Крымскому мосту со стороны оккупированного Россией полуострова образовалась пробка в 700 машин.

Источник: издание "Крым Реалии" со ссылкой на местные телеграм-каналы

Детали: Отмечается, что ожидание в заторе составляет около трех часов.

Реклама:

В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. В результате, по данным Минтранса РФ, было повреждено дорожное полотно.

Позже российские власти сообщили, что в ночь на 18 июля по мосту началось реверсивное движение легковых автомобилей. Для движения сейчас используется крайняя правая полоса дороги Тамань – Керчь.

Темы: Крымоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Крым
Оккупанты заявляют о взрывах в районе Севастопольской бухты
Оккупационный суд оставил без изменений приговор крымскому татарину за перевод средств в Украину
Минобороны РФ заявило о якобы сбитом беспилотнике над Сереным морем
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: