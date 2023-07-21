Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни вбили двох дітей на Донеччині

Валентина РоманенкоП'ятниця, 21 липня 2023, 16:26
Росіяни вбили двох дітей на Донеччині
фото ОВА

Двох дітей росіяни вбили у п’ятницю в селищі Дружба Торецької громади на Донеччині.

Джерело: очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram

Деталі: Близько третьої години дня окупанти обстріляли селище з артилерії - один зі снарядів влучив у подвір'я, де перебували діти, - 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка. Брат і сестра. Вони отримали поранення, несумісні з життям

Крім того, у тому ж селищі під час обстрілу була поранена літня жінка – її доправили до лікарні.

Пряма мова: "Вкотре закликаю батьків неповнолітніх дітей: вивозьте дітей із небезпечної зони! Діти не мають жити поруч із війною. За збереження їхнього життя ви відповідаєте у тому числі і перед законом".

Теми: Донецька областьвійнадіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Донецька область
16 годин на штурмі під Бахмутом. Репортаж УП з наступу десантників
За добу через агресію РФ загинули троє людей, 32 поранені
За добу через агресію РФ одна людина загинула і 22 поранені, зокрема діти
Останні новини
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: