Россияне убили двух детей в Донецкой области

Двух детей россияне убили в пятницу в поселке Дружба Торецкой громады в Донецкой области.

Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram

Детали: Около трех часов дня оккупанты обстреляли поселок из артиллерии - один из снарядов попал во двор, где находились дети - 10-летний мальчик и 16-летняя девочка. Брат и сестра. Они получили ранения, несовместимые с жизнью

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Кроме того, в том же поселке во время обстрела была ранена пожилая женщина - ее доставили в больницу.

Прямая речь: "В очередной раз призываю родителей несовершеннолетних детей: вывозите детей из опасной зоны! Дети не должны жить рядом с войной. За сохранение их жизни вы отвечаете в том числе и перед законом".