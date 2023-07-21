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4 працівника загинули біля Гуляйполя від обстрілу окупантів

Олександр ШумілінП'ятниця, 21 липня 2023, 16:32
4 працівника загинули біля Гуляйполя від обстрілу окупантів
скриншот

Внаслідок обстрілу окупантами одного із населених пунктах Гуляйпільської міської територіальної громади Запорізької області загинули 4 працівники сільгосппідприємства.

Джерело: повідомлення Гуляйпільської міської територіальної громади

Дослівно: "Сьогодні – жахлива новина про втрати трудівників поля. Молоді, енергійні, мали сім'ї, мріяли і працювали на благо країни. В одну мить обірвалося життя чотирьох наших земляків.

Під час обстрілу одного із населених пунктах Гуляйпільської міської територіальної громади загинули працівники сільгосппідприємства: Курман Сергій, 1994 року народження, Грибачов Руслан, 1992 р.н., Бережний В'ячеслав, Лисенко Іван, 1980 р.н".

Деталі: В громаді повідомили, що також поранення отримали два чоловіка: Юрій Самойлович та Денис Резніков.

Теми: Запорізька областьвійна
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