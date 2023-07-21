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4 работника погибли возле Гуляйполя от обстрела оккупантов

Александр ШумилинПятница, 21 июля 2023, 16:32
4 работника погибли возле Гуляйполя от обстрела оккупантов

В результате обстрела оккупантами одного из населенных пунктах Гуляйпольской городской территориальной общины Запорожской области погибли 4 работника сельхозпредприятия.

Источник: сообщение Гуляйпольской городской территориальной общины

Дословно: "Сегодня – ужасная новость о потерях тружеников поля. Молодые, энергичные, имели семьи, мечтали и работали на благо страны. В один миг оборвалась жизнь четырех наших земляков.

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Во время обстрела одного из населенных пунктах Гуляйпольской городской территориальной громады погибли работники сельхозпредприятия: Курман Сергей, 1994 года рождения, Грибачев Руслан, 1992 г.р., Бережной Вячеслав, Лысенко Иван, 1980 г.р.".

Детали: В общине сообщили, что также ранения получили два человека: Юрий Самойлович и Денис Резников.

Темы: Запорожская областьвойна
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