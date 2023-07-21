Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Таврійському напрямку є просування вперед: втрати ворога майже дві роти

Альона Мазуренко П'ятниця, 21 липня 2023, 19:00
На Таврійському напрямку є просування вперед: втрати ворога майже дві роти
ФОТО: GETTY IMAGES

Сили оборони посувають росіян на таврійському напрямку, втрати окупантів вбитими та пораненими склали майже дві роти.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Пряма мова: "Триває бойова робота сил оборони на Таврійському напрямку. Наші воїни системно вибивають ворога з позицій. Є просування вперед.

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1316 вогневих завдань.

Реклама:

Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти.

Знищено 24 одиниці військової техніки противника. Зокрема, танк, 16 ББМ, 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика", гармата 2А36 "Гіацинт-Б", міномет 2С4 "Тюльпан" та автомобільна техніка".

Деталі: Також Тарнавський зазначив, що захисники знищили 3 склади боєприпасів ворога.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Збройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЩе одного "слугу" знайшли за кордоном: на острові в Середземному морі

фото, відеоОкупанти поцілили в багатоповерхівку та будівлю СБУ у Дніпрі

оновленоНАЗК вважає, що Тимошенко зловживав повноваженнями. Той грозить судом 

документХарлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду

Мінкульт тимчасово очолить Ростислав Карандєєв: що про нього відомо

Зеленський ветував закон про виділення пів мільярда на будівництво музею Голодомору

Усі новини...
Збройні сили
За минулу добу відбулось 32 бойових зіткнення з ворогом – Генштаб
Сирський пояснив стратегічне значення Бахмута: створені всі умови, щоб повернути місто
16 годин на штурмі під Бахмутом. Репортаж УП з наступу десантників
Останні новини
04:08
Російські ракети загрожують Запорізькій і Дніпропетровській областям – Повітряні сили
03:47
Окупанти планують теракти проти власного населення у Брянській області – ЦНС
03:10
ЗСУ скоро будуть у Криму – Буданов
02:27
Обстріли Сумщини: за добу – 85 "прильотів"
01:59
відеоПутін заявив, що РФ вивела армію з-під Києва, бо її "просили"
01:10
оновлено від 23:47Окупанти перекривали рух авто по Кримському мосту
00:55
Втрати ворога на Таврійському напрямку за добу склали понад 2 роти – Тарнавський
00:25
"Нейтральний статус України" має принципове значення для РФ – Путін
23:59
КолонкаISW: Тривала ініціатива України на полі бою – це можливість використовувати слабкість Кремля
23:54
фотоМер норвезького міста проїхався до України на велосипеді й зібрав 540 тисяч гривень для ЗСУ
Усі новини...
Реклама: