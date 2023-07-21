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На Таврійському напрямку є просування вперед: втрати ворога майже дві роти

Альона Мазуренко П'ятниця, 21 липня 2023, 19:00
На Таврійському напрямку є просування вперед: втрати ворога майже дві роти
ФОТО: GETTY IMAGES

Сили оборони посувають росіян на таврійському напрямку, втрати окупантів вбитими та пораненими склали майже дві роти.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Пряма мова: "Триває бойова робота сил оборони на Таврійському напрямку. Наші воїни системно вибивають ворога з позицій. Є просування вперед.

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1316 вогневих завдань.

Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти.

Знищено 24 одиниці військової техніки противника. Зокрема, танк, 16 ББМ, 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика", гармата 2А36 "Гіацинт-Б", міномет 2С4 "Тюльпан" та автомобільна техніка".

Деталі: Також Тарнавський зазначив, що захисники знищили 3 склади боєприпасів ворога.

Теми: Збройні силивійна
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