На Таврійському напрямку є просування вперед: втрати ворога майже дві роти

Сили оборони посувають росіян на таврійському напрямку, втрати окупантів вбитими та пораненими склали майже дві роти.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Пряма мова: "Триває бойова робота сил оборони на Таврійському напрямку. Наші воїни системно вибивають ворога з позицій. Є просування вперед.

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1316 вогневих завдань.

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Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти.

Знищено 24 одиниці військової техніки противника. Зокрема, танк, 16 ББМ, 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика", гармата 2А36 "Гіацинт-Б", міномет 2С4 "Тюльпан" та автомобільна техніка".

Деталі: Також Тарнавський зазначив, що захисники знищили 3 склади боєприпасів ворога.