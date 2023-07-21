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На Таврическом направлении есть продвижение вперед: потери врага почти две роты

Алена МазуренкоПятница, 21 июля 2023, 19:00
На Таврическом направлении есть продвижение вперед: потери врага почти две роты
ФОТО: GETTY IMAGES

Силы обороны подвигают россиян на таврийском направлении, потери оккупантов убитыми и ранеными составили почти две роты.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Прямая речь: "Продолжается боевая работа сил обороны на Таврическом направлении. Наши воины системно выбивают врага с позиций. Есть продвижение вперед.

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Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1316 огневых задач.

Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты.

Уничтожено 24 единицы военной техники противника. В частности, танк, 16 ББМ, 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", пушка 2А36 "Гиацинт-Б", миномет 2С4 "Тюльпан" и автомобильная техника".

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Детали: Также Тарнавский отметил, что защитники уничтожили 3 склада боеприпасов врага.

Темы: Вооруженные силывойна
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