Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Таврическом направлении есть продвижение вперед: потери врага почти две роты

Алена МазуренкоПятница, 21 июля 2023, 19:00
На Таврическом направлении есть продвижение вперед: потери врага почти две роты
ФОТО: GETTY IMAGES

Силы обороны подвигают россиян на таврийском направлении, потери оккупантов убитыми и ранеными составили почти две роты.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Прямая речь: "Продолжается боевая работа сил обороны на Таврическом направлении. Наши воины системно выбивают врага с позиций. Есть продвижение вперед.

Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1316 огневых задач.

Реклама:

Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты.

Уничтожено 24 единицы военной техники противника. В частности, танк, 16 ББМ, 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", пушка 2А36 "Гиацинт-Б", миномет 2С4 "Тюльпан" и автомобильная техника".

Детали: Также Тарнавский отметил, что защитники уничтожили 3 склада боеприпасов врага.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Вооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЕще одного "слугу" нашли за границей: на острове в Средиземном море

фото, видеоОккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в Днепре

обновленоНАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом

документХарлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду

Минкульт временно возглавит Ростислав Карандеев: что о нем известно

Президент ветировал закон о выделении полумиллиарда на строительство музея Голодомора

Все новости...
Вооруженные силы
За минувшие сутки произошло 32 боевых столкновения с врагом – Генштаб
Сырский объяснил стратегическое значение Бахмута: созданы все условия, чтобы вернуть город
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Последние новости
04:08
Российские ракеты угрожают Запорожской и Днепропетровской областям – Воздушные силы
03:47
Оккупанты планируют теракты против собственного населения в Брянской области – ЦНС
03:10
ВСУ скоро будут в Крыму – Буданов
02:27
Обстрелы Сумщины: за сутки – 85 "прилетов"
01:59
видеоПутин заявил, что РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее "просили"
01:10
обновлено от 23:47Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
00:55
Потери врага на Таврическом направлении за сутки составили более 2 рот – Тарнавский
00:25
"Нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ – Путин
23:59
КолонкаISW: Длительная инициатива Украины на поле боя – это возможность использовать слабость Кремля.
23:54
фотоМэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал 540 тысяч гривен для ВСУ
Все новости...
Реклама: