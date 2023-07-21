У Сенаті США запропонували підтримати якнайшвидший вступ України в НАТО

Американські сенатори республіканець Ліндсі Грем і демократ Річард Блюменталь представили проєкт резолюції щодо підтримки Сенатом США якомога швидшого вступу України до НАТО.

Джерело: посол України у США Оксана Маркарова, яку цитує "Європейська правда"

Пряма мова Маркарової: "Вдячні сенаторам Грему та Блюменталю за велику роботу на підтримку України в Сенаті США та продовжуємо працювати для найшвидшої перемоги".

Деталі: Резолюція, яку запропонували Грем і Блюменталь, пропонує закріпити, що американський Сенат "підтримує вступ України в НАТО якнайшвидше", а також просить президента США спільно з іншими лідерами Альянсу розробити "чіткий, комплексний шлях вступу України до НАТО".

Також у документі сенатори пропонують проголосити, що вступ України до НАТО є вкрай важливим для запобігання майбутнім війнам, сприяння миру та забезпечення майбутньої безпеки Європи та світу.

Окремо резолюція підкреслює підтримку з боку Сенату США уряду й народу України в "неспровокованій війні, яка триває понад 500 днів, тоді як вони продовжують захищати свій суверенітет і боротися за те, щоб залишатися незалежною, вільною та демократичною нацією".

Що передувало: Помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що питання про членство України в НАТО вирішене і не підлягає обговоренню.

На саміті НАТО у Вільнюсі лідери погодились вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

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