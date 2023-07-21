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У Сенаті США запропонували підтримати якнайшвидший вступ України в НАТО

"Європейська правда", Валентина РоманенкоП'ятниця, 21 липня 2023, 20:46

Американські сенатори республіканець Ліндсі Грем і демократ Річард Блюменталь представили проєкт резолюції щодо підтримки Сенатом США якомога швидшого вступу України до НАТО.

Джерело: посол України у США Оксана Маркарова, яку цитує "Європейська правда"

Пряма мова Маркарової: "Вдячні сенаторам Грему та Блюменталю за велику роботу на підтримку України в Сенаті США та продовжуємо працювати для найшвидшої перемоги".

Деталі: Резолюція, яку запропонували Грем і Блюменталь, пропонує закріпити, що американський Сенат "підтримує вступ України в НАТО якнайшвидше", а також просить президента США спільно з іншими лідерами Альянсу розробити "чіткий, комплексний шлях вступу України до НАТО".

Також у документі сенатори пропонують проголосити, що вступ України до НАТО є вкрай важливим для запобігання майбутнім війнам, сприяння миру та забезпечення майбутньої безпеки Європи та світу.

Окремо резолюція підкреслює підтримку з боку Сенату США уряду й народу України в "неспровокованій війні, яка триває понад 500 днів, тоді як вони продовжують захищати свій суверенітет і боротися за те, щоб залишатися незалежною, вільною та демократичною нацією".

Що передувало: Помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що питання про членство України в НАТО вирішене і не підлягає обговоренню.

На саміті НАТО у Вільнюсі лідери погодились вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

Знати більше: Від шантажу до корупції: 10 міфів про Вільнюський саміт НАТО, у які повірили в Україні

Теми: СШАНАТОУкраїна
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