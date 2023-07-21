В Сенате США предложили поддержать скорейшее вступление Украины в НАТО

Американские сенаторы республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь представили проект резолюции по поддержке Сенатом США скорейшего вступления Украины в НАТО.

Источник: посол Украины в США Оксана Маркарова, которую цитирует "Европейская правда"

Прямая речь Маркаровой: "Благодарны сенаторам Грэму и Блюменталю за большую работу в поддержку Украины в Сенате США и продолжаем работать для скорейшей победы".

Реклама:

Детали: Резолюция, которую предложили Грэм и Блюменталь, предлагает закрепить, что американский Сенат "поддерживает вступление Украины в НАТО как можно скорее", а также просит президента США совместно с другими лидерами Альянса разработать "четкий, комплексный путь вступления Украины в НАТО".

Также в документе сенаторы предлагают провозгласить, что вступление Украины в НАТО является крайне важным для предотвращения будущих войн, содействия миру и обеспечения будущей безопасности Европы и мира.

Отдельно резолюция подчеркивает поддержку со стороны Сената США правительства и народа Украины в "неспровоцированной войне, которая длится более 500 дней, в то время как они продолжают защищать свой суверенитет и бороться за то, чтобы оставаться независимой, свободной и демократической нацией".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО решен и не подлежит обсуждению.

На саммите НАТО в Вильнюсе лидеры согласились изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

Знать больше: От шантажа до коррупции: 10 мифов о Вильнюсском саммите НАТО, в которые поверили в Украине