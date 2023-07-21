Уряд спростив бюрократію для швидшого виробництва боєприпасів для дронів
На засіданні 21 липня Кабмін підтримав постанову щодо спрощення бюрократичних процедур для швидшого виробництва боєприпасів для дронів.
Джерело: пресслужба Кабміну
Дослівно: "Експериментальний проєкт передбачає спрощення ряду бюрократичних процедур щодо виробництва в Україні боєприпасів та бойових частин для безпілотників.
Це дозволить вітчизняним виробникам розширити власні можливості та швидше задовольняти відповідні потреби сил безпеки та оборони держави".
Деталі: Йдеться про постанову "Про реалізацію експериментального проекту щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем".
Його ініціаторами та координаторами є Мінстратегпром та Мінцифри.
Реалізація згаданого експериментального проєкту передбачає:
- встановлення порядку набуття статусу виробника боєприпасів до безпілотних систем;
- встановлення чітких вимог до таких виробників (щодо персоналу, виробничих потужностей, порядку зберігання);
- можливість здійснювати таке виробництво без висновку з оцінки впливу на довкілля;
- встановлення вимог до постачання виготовлених боєприпасів;
- можливість розроблення боєприпасів та бойових частин до безпілотників як за державним замовленням, так і з власної ініціативи;
- встановлення порядку проведення випробувань розробленого зразка та спрощеного порядку поставки його на озброєння,
- здійснення контролю якості на етапі виробництва;
- можливість здійснення закупівель та постачання боєприпасів для потреб сил безпеки та оборони України юридичними особами.