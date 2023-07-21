Уряд спростив бюрократію для швидшого виробництва боєприпасів для дронів

На засіданні 21 липня Кабмін підтримав постанову щодо спрощення бюрократичних процедур для швидшого виробництва боєприпасів для дронів.

Джерело: пресслужба Кабміну

Дослівно: "Експериментальний проєкт передбачає спрощення ряду бюрократичних процедур щодо виробництва в Україні боєприпасів та бойових частин для безпілотників.

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Це дозволить вітчизняним виробникам розширити власні можливості та швидше задовольняти відповідні потреби сил безпеки та оборони держави".

Деталі: Йдеться про постанову "Про реалізацію експериментального проекту щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем".

Його ініціаторами та координаторами є Мінстратегпром та Мінцифри.

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Реалізація згаданого експериментального проєкту передбачає: