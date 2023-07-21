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Уряд спростив бюрократію для швидшого виробництва боєприпасів для дронів

Альона Мазуренко П'ятниця, 21 липня 2023, 20:54
Уряд спростив бюрократію для швидшого виробництва боєприпасів для дронів
фото: Facebook Армія дронів

На засіданні 21 липня Кабмін підтримав постанову щодо спрощення бюрократичних процедур для швидшого виробництва боєприпасів для дронів. 

Джерело: пресслужба Кабміну

Дослівно: "Експериментальний проєкт передбачає спрощення ряду бюрократичних процедур щодо виробництва в Україні боєприпасів та бойових частин для безпілотників.

Це дозволить вітчизняним виробникам розширити власні можливості та швидше задовольняти відповідні потреби сил безпеки та оборони держави".

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Деталі: Йдеться про постанову "Про реалізацію експериментального проекту щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем".

Його ініціаторами та координаторами є Мінстратегпром та Мінцифри.

Реалізація згаданого експериментального проєкту передбачає:

ВІДЕО ДНЯ
  • встановлення порядку набуття статусу виробника боєприпасів до безпілотних систем;
  • встановлення чітких вимог до таких виробників (щодо персоналу, виробничих потужностей, порядку зберігання);
  • можливість здійснювати таке виробництво без висновку з оцінки впливу на довкілля;
  • встановлення вимог до постачання виготовлених боєприпасів;
  • можливість розроблення боєприпасів та бойових частин до безпілотників як за державним замовленням, так і з власної ініціативи;
  • встановлення порядку проведення випробувань розробленого зразка та спрощеного порядку поставки його на озброєння,
  • здійснення контролю якості на етапі виробництва;
  • можливість здійснення закупівель та постачання боєприпасів для потреб сил безпеки та оборони України юридичними особами.

Теми: Кабінет міністрівбезпілотники
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