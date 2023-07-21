Кабмин упростил бюрократию для более быстрого производства боеприпасов для дронов
На заседании 21 июля Кабмин поддержал постановление об упрощении бюрократических процедур для быстрого производства боеприпасов для дронов.
Источник: пресс-служба Кабмина
Дословно: "Экспериментальный проект предусматривает упрощение ряда бюрократических процедур по производству в Украине боеприпасов и боевых частей для беспилотников.
Это позволит отечественным производителям расширить собственные возможности и быстрее удовлетворять соответствующие потребности сил безопасности и обороны государства".
Детали: Речь идет о постановлении "О реализации экспериментального проекта по производству, закупке и поставке боеприпасов к беспилотным системам и боевых частей беспилотных систем".
Его инициаторами и координаторами являются Минстратегпром и Минцифры.
Реализация упомянутого экспериментального проекта предусматривает:
- установление порядка приобретения статуса производителя боеприпасов к беспилотным системам;
- установление четких требований к таким производителям (относительно персонала, производственных мощностей, порядка хранения);
- возможность осуществлять такое производство без заключения по оценке воздействия на окружающую среду;
- установление требований к поставке изготовленных боеприпасов;
- возможность разработки боеприпасов и боевых частей к беспилотникам как по государственному заказу, так и по собственной инициативе;
- установление порядка проведения испытаний разработанного образца и упрощенного порядка поставки его на вооружение,
- осуществление контроля качества на этапе производства;
- возможность осуществления закупок и поставок боеприпасов для нужд сил безопасности и обороны Украины юридическими лицами.