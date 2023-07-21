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Кабмин упростил бюрократию для более быстрого производства боеприпасов для дронов

Алена МазуренкоПятница, 21 июля 2023, 20:54
Кабмин упростил бюрократию для более быстрого производства боеприпасов для дронов
фото: Facebook Армия дронов

На заседании 21 июля Кабмин поддержал постановление об упрощении бюрократических процедур для быстрого производства боеприпасов для дронов.

Источник: пресс-служба Кабмина

Дословно: "Экспериментальный проект предусматривает упрощение ряда бюрократических процедур по производству в Украине боеприпасов и боевых частей для беспилотников.

Это позволит отечественным производителям расширить собственные возможности и быстрее удовлетворять соответствующие потребности сил безопасности и обороны государства".

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Детали: Речь идет о постановлении "О реализации экспериментального проекта по производству, закупке и поставке боеприпасов к беспилотным системам и боевых частей беспилотных систем".

Его инициаторами и координаторами являются Минстратегпром и Минцифры.

Реализация упомянутого экспериментального проекта предусматривает:

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  • установление порядка приобретения статуса производителя боеприпасов к беспилотным системам;
  • установление четких требований к таким производителям (относительно персонала, производственных мощностей, порядка хранения);
  • возможность осуществлять такое производство без заключения по оценке воздействия на окружающую среду;
  • установление требований к поставке изготовленных боеприпасов;
  • возможность разработки боеприпасов и боевых частей к беспилотникам как по государственному заказу, так и по собственной инициативе;
  • установление порядка проведения испытаний разработанного образца и упрощенного порядка поставки его на вооружение,
  • осуществление контроля качества на этапе производства;
  • возможность осуществления закупок и поставок боеприпасов для нужд сил безопасности и обороны Украины юридическими лицами.

Темы: Кабинет министровбеспилотники
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