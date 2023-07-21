Кабмин упростил бюрократию для более быстрого производства боеприпасов для дронов

На заседании 21 июля Кабмин поддержал постановление об упрощении бюрократических процедур для быстрого производства боеприпасов для дронов.

Источник: пресс-служба Кабмина

Дословно: "Экспериментальный проект предусматривает упрощение ряда бюрократических процедур по производству в Украине боеприпасов и боевых частей для беспилотников.

Это позволит отечественным производителям расширить собственные возможности и быстрее удовлетворять соответствующие потребности сил безопасности и обороны государства".

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Детали: Речь идет о постановлении "О реализации экспериментального проекта по производству, закупке и поставке боеприпасов к беспилотным системам и боевых частей беспилотных систем".

Его инициаторами и координаторами являются Минстратегпром и Минцифры.

Реализация упомянутого экспериментального проекта предусматривает:

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