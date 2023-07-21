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Зеленський обговорив "зернову угоду" з Ердоганом

"Європейська правда", Валентина РоманенкоП'ятниця, 21 липня 2023, 21:26
Зеленський обговорив зернову угоду з Ердоганом
Зеленський. фото ОП

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з очільником України Володимиром Зеленським на його прохання.

Джерело: канцелярія президента Туреччини, Зеленський у Twitter, на які посилається "Європейська правда"

Дослівно канцелярія Ердогана: "Лідери детально обговорили продовження дії угоди про Чорноморський зерновий коридор. Ердоган заявив, що Туреччина докладає інтенсивних зусиль для встановлення миру".

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Деталі: За словами Зеленського, в розмові з Ердоганом вони "скоординували зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи", а також обговорили реалізацію "формули миру".

Глава держави також попросив президента Туреччини сприяти поверненню українських ув’язнених, зокрема кримських татар.

Що передувало: Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що вірить у можливість продовжити Чорноморську зернову ініціативу після його переговорів із президентом РФ Путіним.

Водночас Україна звернулась до Туреччини та ООН із пропозицією продовжити функціонування "зернового коридору" без Росії.

Теми: зерноЗеленськийЕрдоган
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