Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский обсудил "зерновую сделку" с Эрдоганом

"Европейская правда", Валентина РоманенкоПятница, 21 июля 2023, 21:26
Зеленский обсудил зерновую сделку с Эрдоганом
Зеленский. фото ОП

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским по его просьбе.

Источник: канцелярия президента Турции, Зеленский в Twitter, на которые ссылается "Европейская правда"

Дословно канцелярия Эрдогана: "Лидеры подробно обсудили продление действия соглашения о Черноморском зерновом коридоре. Эрдоган заявил, что Турция прилагает интенсивные усилия для установления мира".

Реклама:

Детали: По словам Зеленского, в разговоре с Эрдоганом они "скоординировали усилия по возобновлению работы Черноморской зерновой инициативы", а также обсудили реализацию "формулы мира".

Глава государства также попросил президента Турции способствовать возвращению украинских заключенных, в частности крымских татар.

Что предшествовало: Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что верит в возможность продолжить Черноморскую зерновую инициативу после его переговоров с президентом РФ Путиным.

В то же время Украина обратилась к Турции и ООН с предложением продолжить функционирование "зернового коридора" без России.

Темы: зерноЗеленскийЭрдоган
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
зерно
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
В Еврокомиссии призвали РФ продлить "зерновую инициативу"
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: