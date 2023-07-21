Зеленский обсудил "зерновую сделку" с Эрдоганом

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским по его просьбе.

Источник: канцелярия президента Турции, Зеленский в Twitter, на которые ссылается "Европейская правда"

Дословно канцелярия Эрдогана: "Лидеры подробно обсудили продление действия соглашения о Черноморском зерновом коридоре. Эрдоган заявил, что Турция прилагает интенсивные усилия для установления мира".

Детали: По словам Зеленского, в разговоре с Эрдоганом они "скоординировали усилия по возобновлению работы Черноморской зерновой инициативы", а также обсудили реализацию "формулы мира".

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Глава государства также попросил президента Турции способствовать возвращению украинских заключенных, в частности крымских татар.

Что предшествовало: Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что верит в возможность продолжить Черноморскую зерновую инициативу после его переговоров с президентом РФ Путиным.

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В то же время Украина обратилась к Турции и ООН с предложением продолжить функционирование "зернового коридора" без России.