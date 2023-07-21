Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский обсудил "зерновую сделку" с Эрдоганом

"Европейская правда", Валентина РоманенкоПятница, 21 июля 2023, 21:26
Зеленский обсудил зерновую сделку с Эрдоганом
Зеленский. фото ОП

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским по его просьбе.

Источник: канцелярия президента Турции, Зеленский в Twitter, на которые ссылается "Европейская правда"

Дословно канцелярия Эрдогана: "Лидеры подробно обсудили продление действия соглашения о Черноморском зерновом коридоре. Эрдоган заявил, что Турция прилагает интенсивные усилия для установления мира".

Детали: По словам Зеленского, в разговоре с Эрдоганом они "скоординировали усилия по возобновлению работы Черноморской зерновой инициативы", а также обсудили реализацию "формулы мира".

Реклама:

Глава государства также попросил президента Турции способствовать возвращению украинских заключенных, в частности крымских татар.

Что предшествовало: Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что верит в возможность продолжить Черноморскую зерновую инициативу после его переговоров с президентом РФ Путиным.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время Украина обратилась к Турции и ООН с предложением продолжить функционирование "зернового коридора" без России.

Темы: зерноЗеленскийЭрдоган
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЕще одного "слугу" нашли за границей: на острове в Средиземном море

фото, видеоОккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в Днепре

обновленоНАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом

документХарлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду

Минкульт временно возглавит Ростислав Карандеев: что о нем известно

Президент ветировал закон о выделении полумиллиарда на строительство музея Голодомора

Все новости...
зерно
Эрдоган верит в продолжение "зерновой сделки" после его переговоров с Путиным
"Зерновой коридор" и вагнеровцы: Зеленский провел Ставку
Уничтоженные ангары и 120 тонн зерна: последствия ночного удара россиян по Одесской области
Последние новости
03:10
ВСУ скоро будут в Крыму – Буданов
02:27
Обстрелы Сумщины: за сутки – 85 "прилетов"
01:59
видеоПутин заявил, что РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее "просили"
01:10
обновлено от 23:47Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
00:55
Потери врага на Таврическом направлении за сутки составили более 2 рот – Тарнавский
00:25
"Нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ – Путин
23:59
КолонкаISW: Длительная инициатива Украины на поле боя – это возможность использовать слабость Кремля.
23:54
фотоМэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал 540 тысяч гривен для ВСУ
23:41
фотоВ Италии представили четыре марки в поддержку Украины
23:37
обновленоВ результате удара по многоэтажке в Днепре уже 9 пострадавших – ОВА
Все новости...
Реклама: