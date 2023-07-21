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Притула продає на аукціоні "карту Буданова" із розділеною Росією

Альона Мазуренко П'ятниця, 21 липня 2023, 21:37
Притула продає на аукціоні карту Буданова із розділеною Росією
скриншот

Волонтер Сергій Притула повідомив, що продає на аукціоні знамениту карту з кабінету голови ГУР Кирила Буданова із роздробленою на частини Російською Федерацією.

Джерело: Притула у Facebook 

Пряма мова: "Більше року наш фонд не проводив збір коштів на потреби військових шляхом аукціону...

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Настав час знаменитої "карти Буданова".

Кирило Олексійович віддав нам дорогу для нього річ з візуалізацією майбутнього Росії, щоб ми перетворили її на безпілотники для штурмовиків ГУР".

Деталі: Аукціон буде відбуватись 23.07 у прямому ефірі на Facebook-сторінці та ютуб-каналі Притули. Початок о 19.00.

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Волонтер також повідомив, що уже є перша ставка розміром у 400 000 грн: "Від неї і будемо відштовхуватися під час онлайн-аукціону".

Притула нагадав, що аукціон - це тільки частинка великого збору на придбання 5 комплексів БПЛА EOS для ГУР.

Він також нагадав, що раніше на аукціоні продав картину Марії Примаченко (за ці кошти придбали 125 бусів для війська).

Також волонтер продав кубок переможців Євробачення та рожеву панамку соліста гурту "Калуш" – ці кошти перетворились на комплекс БПЛА PD-2 для морпіхів.

Теми: Сергій Притула Буданов
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