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Притула продает на аукционе "карту Буданова" с разделенной Россией

Алена МазуренкоПятница, 21 июля 2023, 21:37
Притула продает на аукционе карту Буданова с разделенной Россией
скриншот

Волонтер Сергей Притула сообщил, что продает на аукционе знаменитую карту из кабинета главы ГУР Кирилла Буданова с раздробленной на части Российской Федерацией.

Источник: Притула в Facebook

Прямая речь: "Больше года наш фонд не проводил сбор средств на нужды военных путем аукциона...

Настало время знаменитой "карты Буданова".

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Кирилл Алексеевич отдал нам дорогую для него вещь с визуализацией будущего России, чтобы мы превратили ее в беспилотники для штурмовиков ГУР".

Детали: Аукцион будет происходить 23.07 в прямом эфире на Facebook-странице и ютуб-канале Притулы. Начало в 19.00.

Волонтер также сообщил, что уже есть первая ставка размером в 400 000 грн: "От нее и будем отталкиваться во время онлайн-аукциона".

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Притула напомнил, что аукцион - это только часть большого сбора на приобретение 5 комплексов БПЛА EOS для ГУР.

Он также напомнил, что ранее на аукционе продал картину Марии Примаченко (за эти средства приобрели 125 бусов для войска).

Также волонтер продал кубок победителей Евровидения и розовую панамку солиста группы "Калуш" - эти средства превратились в комплекс БПЛА PD-2 для морпехов.

Темы: Сергей Притула Буданов
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