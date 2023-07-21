Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Болгарія надасть Україні близько 100 БТР

"Європейська правда", Валентина РоманенкоП'ятниця, 21 липня 2023, 21:47

У Болгарії парламентська більшість схвалила надання Україні додаткової військової допомоги, а саме приблизно 100 бронетранспортерів радянського зразка.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на болгарський портал БГНЕС

Деталі: Повідомляється, що рішення про додаткову військову допомогу Україні 21 липня підтримали 142 депутати від блоків ГЕРБ і "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія", а також Демократичної партії соціалістів і партії "Є такий народ".

Постанова передбачає, що Болгарія забезпечить бронетанкову техніку, яку передаватиме Україні, наявним у неї озброєнням, а також запасними частинами для її обслуговування.

Реклама:

Нагадаємо: БТР перебували на складі Міністерства внутрішніх справ Болгарії з 1980-х років. Додаткова допомога також може бути встановлена в окремій міжурядовій угоді між Києвом і Софією.

Це перший випадок, коли болгарська сторона передає броньовану техніку Києву напряму, а не через посередників.

Наприкінці червня Болгарія схвалила новий пакет військової допомоги Україні, деталі якого не розкривають.

ВІДЕО ДНЯ

Ще в листопаді 2022 року парламент Болгарії підтримав резолюцію про постачання Україні військової та технічної допомоги. Неофіційно колишній проєвропейський уряд Кирила Петкова, як стверджується, надав Києву боєприпасів і зброї на понад мільярд доларів.

Теми: Болгаріядопомога Українізброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЩе одного "слугу" знайшли за кордоном: на острові в Середземному морі

фото, відеоОкупанти поцілили в багатоповерхівку та будівлю СБУ у Дніпрі

оновленоНАЗК вважає, що Тимошенко зловживав повноваженнями. Той грозить судом 

документХарлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду

Мінкульт тимчасово очолить Ростислав Карандєєв: що про нього відомо

Зеленський ветував закон про виділення пів мільярда на будівництво музею Голодомору

Усі новини...
Болгарія
Болгарія забере важливий порт з-під контролю Росії
Віцеспікера парламенту Болгарії знайшли в "Миротворці": голова МЗС поговорила з послом України
У Болгарії затримали чоловіка за погрозу убити міністра оборони через підтримку України
Останні новини
03:10
ЗСУ скоро будуть у Криму – Буданов
02:27
Обстріли Сумщини: за добу – 85 "прильотів"
01:59
відеоПутін заявив, що РФ вивела армію з-під Києва, бо її "просили"
01:10
оновлено від 23:47Окупанти перекривали рух авто по Кримському мосту
00:55
Втрати ворога на Таврійському напрямку за добу склали понад 2 роти – Тарнавський
00:25
"Нейтральний статус України" має принципове значення для РФ – Путін
23:59
КолонкаISW: Тривала ініціатива України на полі бою – це можливість використовувати слабкість Кремля
23:54
фотоМер норвезького міста проїхався до України на велосипеді й зібрав 540 тисяч гривень для ЗСУ
23:41
фотоВ Італії представили чотири марки на підтримку України
23:37
оновленоВнаслідок удару по багатоповерхівці у Дніпрі вже 9 постраждалих – ОВА
Усі новини...
Реклама: