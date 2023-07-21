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Болгарія надасть Україні близько 100 БТР

"Європейська правда", Валентина РоманенкоП'ятниця, 21 липня 2023, 21:47

У Болгарії парламентська більшість схвалила надання Україні додаткової військової допомоги, а саме приблизно 100 бронетранспортерів радянського зразка.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на болгарський портал БГНЕС

Деталі: Повідомляється, що рішення про додаткову військову допомогу Україні 21 липня підтримали 142 депутати від блоків ГЕРБ і "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія", а також Демократичної партії соціалістів і партії "Є такий народ".

Постанова передбачає, що Болгарія забезпечить бронетанкову техніку, яку передаватиме Україні, наявним у неї озброєнням, а також запасними частинами для її обслуговування.

Нагадаємо: БТР перебували на складі Міністерства внутрішніх справ Болгарії з 1980-х років. Додаткова допомога також може бути встановлена в окремій міжурядовій угоді між Києвом і Софією.

Це перший випадок, коли болгарська сторона передає броньовану техніку Києву напряму, а не через посередників.

Наприкінці червня Болгарія схвалила новий пакет військової допомоги Україні, деталі якого не розкривають.

Ще в листопаді 2022 року парламент Болгарії підтримав резолюцію про постачання Україні військової та технічної допомоги. Неофіційно колишній проєвропейський уряд Кирила Петкова, як стверджується, надав Києву боєприпасів і зброї на понад мільярд доларів.

Теми: Болгаріядопомога Українізброявійна
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