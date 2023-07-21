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Болгария предоставит Украине около 100 БТР

"Европейская правда", Валентина РоманенкоПятница, 21 июля 2023, 21:47

В Болгарии парламентское большинство одобрило предоставление Украине дополнительной военной помощи, а именно примерно 100 бронетранспортеров советского образца.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на болгарский портал БГНЕС

Детали: Сообщается, что решение о дополнительной военной помощи Украине 21 июля поддержали 142 депутата от блоков ГЕРБ и "Продолжаем изменения - Демократическая Болгария", а также Демократической партии социалистов и партии "Есть такой народ".

Постановление предусматривает, что Болгария обеспечит бронетанковую технику, которую будет передавать Украине, имеющимся у нее вооружением, а также запасными частями для ее обслуживания.

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Напомним: БТР находились на складе Министерства внутренних дел Болгарии с 1980-х годов. Дополнительная помощь также может быть установлена в отдельном межправительственном соглашении между Киевом и Софией.

Это первый случай, когда болгарская сторона передает бронированную технику Киеву напрямую, а не через посредников.

В конце июня Болгария одобрила новый пакет военной помощи Украине, детали которого не раскрывают.

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Еще в ноябре 2022 года парламент Болгарии поддержал резолюцию о поставках Украине военной и технической помощи. Неофициально бывшее проевропейское правительство Кирилла Петкова, как утверждается, предоставило Киеву боеприпасов и оружия на более чем миллиард долларов.

Темы: Болгарияпомощь Украинеоружиевойна
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