Польща викличе посла Росії після маячні Путіна про Сталіна і польські землі

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща викличе посла Росії до МЗС після слів російського диктатора Володимира Путіна, що Сталін нібито "подарував" Польщі землі.

Джерело: Моравецький у Twitter

Пряма мова: "Сталін був військовим злочинцем, винним у смерті сотень тисяч поляків. Історична правда не підлягає сумніву. Посла Російської Федерації буде викликано до Міністерства закордонних справ".

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Деталі: Свій допис Моравецький опублікував, еоментуючи слова Путіна про те, що диктатор Йосиф Сталін нібито "подарував" Польщі землі.

Нагадаємо:

У п'ятницю президент Росії Володимир Путін заявив, що західні землі Польщі є "подарунком Сталіна" і Польща має бути вдячна СРСР за "відновлення незалежності".

Уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин у відповідь назвав російського президента "жалюгідним кремлівським занудою", який поширює брехню про війну в Україні.