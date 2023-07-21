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Польща викличе посла Росії після маячні Путіна про Сталіна і польські землі

"Європейська правда", Альона Мазуренко П'ятниця, 21 липня 2023, 22:56
Польща викличе посла Росії після маячні Путіна про Сталіна і польські землі
МАТЕУШ МОРАВЕЦЬКИЙ. ФОТО: GETTY IMAGES

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща викличе посла Росії до МЗС після слів російського диктатора Володимира Путіна, що Сталін нібито "подарував" Польщі землі.

Джерело: Моравецький у Twitter

Пряма мова: "Сталін був військовим злочинцем, винним у смерті сотень тисяч поляків. Історична правда не підлягає сумніву. Посла Російської Федерації буде викликано до Міністерства закордонних справ".

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Деталі: Свій допис Моравецький опублікував, еоментуючи слова Путіна про те, що диктатор Йосиф Сталін нібито "подарував" Польщі землі.

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Теми: ПольщаРосіяПутінМЗС
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