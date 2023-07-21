Польща викличе посла Росії після маячні Путіна про Сталіна і польські землі
П'ятниця, 21 липня 2023, 22:56
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща викличе посла Росії до МЗС після слів російського диктатора Володимира Путіна, що Сталін нібито "подарував" Польщі землі.
Джерело: Моравецький у Twitter
Пряма мова: "Сталін був військовим злочинцем, винним у смерті сотень тисяч поляків. Історична правда не підлягає сумніву. Посла Російської Федерації буде викликано до Міністерства закордонних справ".
Реклама:
Деталі: Свій допис Моравецький опублікував, еоментуючи слова Путіна про те, що диктатор Йосиф Сталін нібито "подарував" Польщі землі.
Нагадаємо:
- У п'ятницю президент Росії Володимир Путін заявив, що західні землі Польщі є "подарунком Сталіна" і Польща має бути вдячна СРСР за "відновлення незалежності".
- Уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин у відповідь назвав російського президента "жалюгідним кремлівським занудою", який поширює брехню про війну в Україні.
ВІДЕО ДНЯ