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Польша вызовет посла России после бредней Путина о Сталине и польских землях

"Европейская правда", Алена МазуренкоПятница, 21 июля 2023, 22:56
Польша вызовет посла России после бредней Путина о Сталине и польских землях
МАТЕУШ МОРАВЕЦКИЙ. ФОТО: GETTY IMAGES

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша вызовет посла России в МИД после слов российского диктатора Владимира Путина, что Сталин якобы "подарил" Польше земли.

Источник: Моравецкий в Twitter

Прямая речь: "Сталин был военным преступником, виновным в смерти сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит сомнению. Посол Российской Федерации будет вызван в Министерство иностранных дел".

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Детали: Свое сообщение Моравецкий опубликовал, комментируя слова Путина о том, что диктатор Иосиф Сталин якобы "подарил" Польше земли.

Напомним: 

  • В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что западные земли Польши являются "подарком Сталина" и Польша должна быть благодарна СССР за "восстановление независимости".
  • Уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин в ответ назвал российского президента "жалким кремлевским занудой", который распространяет ложь о войне в Украине.

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Темы: ПольшаРосcияПутинМИД
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