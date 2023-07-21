Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Білий дім бере до уваги дії Росії через допомогу Україні, але це не головне

"Європейська правда", Альона Мазуренко П'ятниця, 21 липня 2023, 23:20
Білий дім бере до уваги дії Росії через допомогу Україні, але це не головне
ДЖЕЙК САЛЛІВАН. ФОТО БІЛОГО ДОМУ

Радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що у США беруть до уваги можливі дії Росії, але вони не є визначальними в тому, яку військову допомогу надавати Україні.

Джерело: Салліван у п’ятницю під час дискусії в межах Аспенського безпекового форуму

Пряма мова: "Одне карикатурне уявлення полягає в тому, що адміністрація Байдена сидить склавши руки, не бажаючи нічого робити, бо ми хвилюємося через росіян.

Я думаю, що це спростовується масштабами, широтою і складністю засобів, які ми надали. Ми були готові йти на ризик і будемо готові й надалі йти на ризик заради підтримки України".

Реклама:

Деталі: Інше, за словами Саллівана, "карикатурне уявлення" полягає в тому, що через можливу реакцію Росії взагалі не варто турбуватись, тому що це "свідчить про слабкість".

Пряма мова: "Кожен член НАТО і Сполучені Штати зобов'язані думати про реакцію Росії, коли ми вирішуємо щось зробити, тому що це має значення для нашої безпеки, це має значення для глобальної стабільності".

Він запевнив, що США вдаються до "чіткого й систематичного підходу до надання безпекової допомоги Україні на кожному етапі війни: "І ми будемо продовжувати надавати їм те, що їм потрібно. Тому що найбільшою цінністю в цій війні, понад усе, є мужність і відвага українських бійців на передовій і людей, які щодня стоять там на варті. І ми хочемо переконатися, що вони мають все необхідне для досягнення успіху в цьому конфлікті".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

Теми: СШАдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЩе одного "слугу" знайшли за кордоном: на острові в Середземному морі

фото, відеоОкупанти поцілили в багатоповерхівку та будівлю СБУ у Дніпрі

оновленоНАЗК вважає, що Тимошенко зловживав повноваженнями. Той грозить судом 

документХарлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду

Мінкульт тимчасово очолить Ростислав Карандєєв: що про нього відомо

Зеленський ветував закон про виділення пів мільярда на будівництво музею Голодомору

Усі новини...
США
ВМС США вперше може очолити жінка
Через погрози Росії відновити поставки зерна з України буде "дуже і дуже важко" – Блінкен
25 липня США оголосять про нову допомогу на $400 млн. Поки без касетних боєприпасів – ЗМІ
Останні новини
03:10
ЗСУ скоро будуть у Криму – Буданов
02:27
Обстріли Сумщини: за добу – 85 "прильотів"
01:59
відеоПутін заявив, що РФ вивела армію з-під Києва, бо її "просили"
01:10
оновлено від 23:47Окупанти перекривали рух авто по Кримському мосту
00:55
Втрати ворога на Таврійському напрямку за добу склали понад 2 роти – Тарнавський
00:25
"Нейтральний статус України" має принципове значення для РФ – Путін
23:59
КолонкаISW: Тривала ініціатива України на полі бою – це можливість використовувати слабкість Кремля
23:54
фотоМер норвезького міста проїхався до України на велосипеді й зібрав 540 тисяч гривень для ЗСУ
23:41
фотоВ Італії представили чотири марки на підтримку України
23:37
оновленоВнаслідок удару по багатоповерхівці у Дніпрі вже 9 постраждалих – ОВА
Усі новини...
Реклама: