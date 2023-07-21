Білий дім бере до уваги дії Росії через допомогу Україні, але це не головне

Радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що у США беруть до уваги можливі дії Росії, але вони не є визначальними в тому, яку військову допомогу надавати Україні.

Джерело: Салліван у п’ятницю під час дискусії в межах Аспенського безпекового форуму

Пряма мова: "Одне карикатурне уявлення полягає в тому, що адміністрація Байдена сидить склавши руки, не бажаючи нічого робити, бо ми хвилюємося через росіян.

Реклама:

Я думаю, що це спростовується масштабами, широтою і складністю засобів, які ми надали. Ми були готові йти на ризик і будемо готові й надалі йти на ризик заради підтримки України".

Деталі: Інше, за словами Саллівана, "карикатурне уявлення" полягає в тому, що через можливу реакцію Росії взагалі не варто турбуватись, тому що це "свідчить про слабкість".

Пряма мова: "Кожен член НАТО і Сполучені Штати зобов'язані думати про реакцію Росії, коли ми вирішуємо щось зробити, тому що це має значення для нашої безпеки, це має значення для глобальної стабільності".

ВІДЕО ДНЯ

Він запевнив, що США вдаються до "чіткого й систематичного підходу до надання безпекової допомоги Україні на кожному етапі війни: "І ми будемо продовжувати надавати їм те, що їм потрібно. Тому що найбільшою цінністю в цій війні, понад усе, є мужність і відвага українських бійців на передовій і людей, які щодня стоять там на варті. І ми хочемо переконатися, що вони мають все необхідне для досягнення успіху в цьому конфлікті".

Нагадаємо: