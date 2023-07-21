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Білий дім бере до уваги дії Росії через допомогу Україні, але це не головне

"Європейська правда", Альона Мазуренко П'ятниця, 21 липня 2023, 23:20
Білий дім бере до уваги дії Росії через допомогу Україні, але це не головне
ДЖЕЙК САЛЛІВАН. ФОТО БІЛОГО ДОМУ

Радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що у США беруть до уваги можливі дії Росії, але вони не є визначальними в тому, яку військову допомогу надавати Україні.

Джерело: Салліван у п’ятницю під час дискусії в межах Аспенського безпекового форуму

Пряма мова: "Одне карикатурне уявлення полягає в тому, що адміністрація Байдена сидить склавши руки, не бажаючи нічого робити, бо ми хвилюємося через росіян.

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Я думаю, що це спростовується масштабами, широтою і складністю засобів, які ми надали. Ми були готові йти на ризик і будемо готові й надалі йти на ризик заради підтримки України".

Деталі: Інше, за словами Саллівана, "карикатурне уявлення" полягає в тому, що через можливу реакцію Росії взагалі не варто турбуватись, тому що це "свідчить про слабкість".

Пряма мова: "Кожен член НАТО і Сполучені Штати зобов'язані думати про реакцію Росії, коли ми вирішуємо щось зробити, тому що це має значення для нашої безпеки, це має значення для глобальної стабільності".

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Він запевнив, що США вдаються до "чіткого й систематичного підходу до надання безпекової допомоги Україні на кожному етапі війни: "І ми будемо продовжувати надавати їм те, що їм потрібно. Тому що найбільшою цінністю в цій війні, понад усе, є мужність і відвага українських бійців на передовій і людей, які щодня стоять там на варті. І ми хочемо переконатися, що вони мають все необхідне для досягнення успіху в цьому конфлікті".

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Теми: СШАдопомога Україні
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