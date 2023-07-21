Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Белый дом принимает во внимание действия России из-за помощи Украине, но это не главное

"Европейская правда", Алена МазуренкоПятница, 21 июля 2023, 23:20
Белый дом принимает во внимание действия России из-за помощи Украине, но это не главное
ДЖЕЙК САЛЛИВАН. ФОТО БЕЛОГО ДОМА

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в США принимают во внимание возможные действия России, но они не являются определяющими в том, какую военную помощь оказывать Украине.

Источник: Салливан в пятницу во время дискуссии в рамках Аспенского форума по безопасности

Прямая речь: "Одно карикатурное представление заключается в том, что администрация Байдена сидит сложа руки, не желая ничего делать, потому что мы волнуемся из-за русских.

Реклама:

Я думаю, что это опровергается масштабами, широтой и сложностью средств, которые мы предоставили. Мы были готовы идти на риск и будем готовы и в дальнейшем идти на риск ради поддержки Украины".

Детали: Другое, по словам Салливана, "карикатурное представление" заключается в том, что из-за возможной реакции России вообще не стоит беспокоиться, потому что это "свидетельствует о слабости".

Прямая речь: "Каждый член НАТО и Соединенные Штаты обязаны думать о реакции России, когда мы решаем что-то сделать, потому что это имеет значение для нашей безопасности, это имеет значение для глобальной стабильности".

ВИДЕО ДНЯ

Он заверил, что США прибегают к "четкому и систематическому подходу к предоставлению помощи по безопасности Украине на каждом этапе войны: "И мы будем продолжать предоставлять им то, что им нужно. Потому что наибольшей ценностью в этой войне, прежде всего, является мужество и отвага украинских бойцов на передовой и людей, которые ежедневно стоят там на страже. И мы хотим убедиться, что они имеют все необходимое для достижения успеха в этом конфликте".

Напомним: 

Темы: СШАпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
США
Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: