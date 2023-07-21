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Белый дом принимает во внимание действия России из-за помощи Украине, но это не главное

"Европейская правда", Алена МазуренкоПятница, 21 июля 2023, 23:20
Белый дом принимает во внимание действия России из-за помощи Украине, но это не главное
ДЖЕЙК САЛЛИВАН. ФОТО БЕЛОГО ДОМА

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в США принимают во внимание возможные действия России, но они не являются определяющими в том, какую военную помощь оказывать Украине.

Источник: Салливан в пятницу во время дискуссии в рамках Аспенского форума по безопасности

Прямая речь: "Одно карикатурное представление заключается в том, что администрация Байдена сидит сложа руки, не желая ничего делать, потому что мы волнуемся из-за русских.

Я думаю, что это опровергается масштабами, широтой и сложностью средств, которые мы предоставили. Мы были готовы идти на риск и будем готовы и в дальнейшем идти на риск ради поддержки Украины".

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Детали: Другое, по словам Салливана, "карикатурное представление" заключается в том, что из-за возможной реакции России вообще не стоит беспокоиться, потому что это "свидетельствует о слабости".

Прямая речь: "Каждый член НАТО и Соединенные Штаты обязаны думать о реакции России, когда мы решаем что-то сделать, потому что это имеет значение для нашей безопасности, это имеет значение для глобальной стабильности".

Он заверил, что США прибегают к "четкому и систематическому подходу к предоставлению помощи по безопасности Украине на каждом этапе войны: "И мы будем продолжать предоставлять им то, что им нужно. Потому что наибольшей ценностью в этой войне, прежде всего, является мужество и отвага украинских бойцов на передовой и людей, которые ежедневно стоят там на страже. И мы хотим убедиться, что они имеют все необходимое для достижения успеха в этом конфликте".

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Темы: СШАпомощь Украине
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