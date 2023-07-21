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25 липня США оголосять про нову допомогу на $400 млн. Поки без касетних боєприпасів – ЗМІ

"Європейська правда", Альона Мазуренко П'ятниця, 21 липня 2023, 23:42
25 липня США оголосять про нову допомогу на $400 млн. Поки без касетних боєприпасів – ЗМІ
ФОТО: GETTY IMAGES

Сполучені Штати планують оголосити 25 липня про новий пакет військової допомоги Україні на суму до 400 мільйонів доларів, до якого ввійде артилерія, протитанкова зброя, боєприпаси до NASAMS та HIMARS.

Джерело: Reuters з посиланням на трьох американських посадовців

Деталі: Очікується, що в новому пакеті військової допомоги США будуть кілька бронетранспортерів Stryker, обладнання для розмінування, боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS, боєприпаси для систем HIMARS.

Також планується, що до нового траншу безпекової підтримки України увійдуть протитанкова зброя, зокрема TOW і Javelin, а також боєприпаси для зенітних ракетних комплексів Patriot і Stinger.

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Касетних боєприпасів, найімовірніше, в новому пакеті не буде, але його вміст ще допрацьовується, уточнює Reuters.

Новий транш допомоги Україні надаватиметься через механізм Presidential Drawdown Authority, який дозволяє передавати зброю та спорядження безпосередньо зі складів армії США. Це вже буде 43-ій такий транш з лютого 2022 року.

Загальний обсяг американської військової допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії становить понад 41 мільярд доларів.

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Теми: допомога УкраїніСШАзброя
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