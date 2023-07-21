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25 июля США объявят о новой помощи на $400 млн. Пока без кассетных боеприпасов – СМИ

"Европейская правда", Алена МазуренкоПятница, 21 июля 2023, 23:42
25 июля США объявят о новой помощи на $400 млн. Пока без кассетных боеприпасов – СМИ
ФОТО: GETTY IMAGES

Соединенные Штаты планируют объявить 25 июля о новом пакете военной помощи Украине на сумму до 400 миллионов долларов, в который войдет артиллерия, противотанковое оружие, боеприпасы к NASAMS и HIMARS.

Источник: Reuters со ссылкой на трех американских чиновников

Детали: Ожидается, что в новом пакете военной помощи США будут несколько бронетранспортеров Stryker, оборудование для разминирования, боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, боеприпасы для систем HIMARS.

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Также планируется, что в новый транш поддержки безопасности Украины войдут противотанковое оружие, в частности TOW и Javelin, а также боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot и Stinger.

Кассетных боеприпасов, скорее всего, в новом пакете не будет, но его содержимое еще дорабатывается, уточняет Reuters.

Новый транш помощи Украине будет предоставляться через механизм Presidential Drawdown Authority, который позволяет передавать оружие и снаряжение непосредственно со складов армии США. Это уже будет 43-й такой транш с февраля 2022 года.

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Общий объем американской военной помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России составляет более 41 миллиарда долларов.

Напомним:

Темы: помощь УкраинеСШАоружие
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