Ворог атакував Сумщину, за добу – 161 вибух

Протягом минулого дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 161 вибух.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Новослобідська, Середино-Будська, Есманська, Краснопільська, Білопільська, Шалигинська, Великописарівська громади.

По Новослобідській громаді здійснено артобстріл, 4 вибухи.

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У Середино-Будській громаді зафіксовано 5 вибухів АГС.

По Есманській громаді були артобстріли,12 вибухів та обстріл з АГС, 5 вибухів. Також із ворожого гелікоптера здійснено пуск 2-х некерованих ракет типу НАР, 2 вибухи. Крім того, був обстріл з міномету, 31 вибух.

На територію Краснопільської громади ворог скинув 43 міни.

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По Білопільській громаді здійснено мінометні обстріли, 22 вибухи.

Шалигинська громада: був обстріл з АГС, 5 вибухів.

У Великописарівській громаді зафіксовано 30 вибухів з мінометів та обстріл з СПГ-9, 2 вибухи.