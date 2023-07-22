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Враг атаковал Сумскую область, за сутки – 161 взрыв

Ольга ГлущенкоСуббота, 22 июля 2023, 00:20
Враг атаковал Сумскую область, за сутки – 161 взрыв
фото иллюстративное: getty images

В течение прошлого дня россияне совершили 29 обстрелов приграничья Сумской области, зафиксирован 161 взрыв.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Новослободская, Середино-Будская, Эсманская, Краснопольская, Белопольская, Шалыгинская, Великописаревская громады.

По Новослободской громаде осуществлен артобстрел, 4 взрыва.

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В Середино-Будской громаде зафиксировано 5 взрывов АГС.

По Эсманской громаде были артобстрелы, 12 взрывов и обстрел из АГС, 5 взрывов. Также с вражеского вертолета осуществлен пуск 2-х неуправляемых ракет типа НАР, 2 взрыва. Кроме того, был обстрел из миномета, 31 взрыв.

На территорию Краснопольской громады враг сбросил 43 мины.

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По Белопольской громаде осуществлены минометные обстрелы, 22 взрыва.

Шалыгинская громада: был обстрел из АГС, 5 взрывов.

В Великописаревской громаде зафиксировано 30 взрывов из минометов и обстрел из СПГ-9, 2 взрыва.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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