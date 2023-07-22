Ворог вдарив по Нікополю з артилерії, троє постраждалих
Увечері 21 липня ворог накрив артилерійським вогнем Нікополь, троє постраждалих, пошкоджені будинки, промислове підприємство і лінія електропередач.
Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак
Пряма мова: "Постраждали троє людей. 57-річний чоловік та 78-річна жінка госпіталізовані з осколковими пораненнями. Їхній стан – середньої тяжкості. Ще один чоловік 42 років лікуватиметься вдома".
Деталі: Лисак також повідомив, що пошкоджені 8 приватних будинків та 9 господарських споруд. Понівечена лінія електропередач.
Крім того, ще раз агресор обстріляв місто вночі, побив промислове підприємство.
В ОВА зазначили, що росіяни атакували область і безпілотником. Військові з ПвК "Схід" його збили. Приземлили, ймовірно, "Шахед-136".