Ворог вдарив по Нікополю з артилерії, троє постраждалих

Увечері 21 липня ворог накрив артилерійським вогнем Нікополь, троє постраждалих, пошкоджені будинки, промислове підприємство і лінія електропередач.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Пряма мова: "Постраждали троє людей. 57-річний чоловік та 78-річна жінка госпіталізовані з осколковими пораненнями. Їхній стан – середньої тяжкості. Ще один чоловік 42 років лікуватиметься вдома".

Деталі: Лисак також повідомив, що пошкоджені 8 приватних будинків та 9 господарських споруд. Понівечена лінія електропередач.

Крім того, ще раз агресор обстріляв місто вночі, побив промислове підприємство.

В ОВА зазначили, що росіяни атакували область і безпілотником. Військові з ПвК "Схід" його збили. Приземлили, ймовірно, "Шахед-136".