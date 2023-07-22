Враг ударил по Никополю из артиллерии, трое пострадавших

Вечером 21 июля враг накрыл артиллерийским огнем Никополь, трое пострадавших, повреждены дома, промышленное предприятие и линия электропередач.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак

Прямая речь: "Пострадали три человека. 57-летний мужчина и 78-летняя женщина госпитализированы с осколочными ранениями. Их состояние - средней тяжести. Еще один мужчина 42 лет будет лечиться дома".

Детали: Лысак также сообщил, что повреждены 8 частных домов и 9 хозяйственных построек. Изуродована линия электропередач.

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Кроме того, еще раз агрессор обстрелял город ночью, побил промышленное предприятие.

В ОВА отметили, что россияне атаковали область и беспилотником. Военные из ПвК "Восток" его сбили. Приземлили, вероятно, "Шахед-136".