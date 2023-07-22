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Сили оборони знищили ще 640 окупантів, 7 танків і 11 БпЛА ворога

Ольга Глущенко Субота, 22 липня 2023, 08:04
Сили оборони знищили ще 640 окупантів, 7 танків і 11 БпЛА ворога
ілюстративне фото Генштабу

За минулу добу захисники знищили ще 640 окупантів, 7 танків, 11 БпЛА та іншу техніку ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько/ about 241330 (+640) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4140 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8096 (+16) од,
  • артилерійських систем – 4629 (+19) од,
  • РСЗВ – 693 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 448 (+8) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 310 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3944 (+11) од,
  • крилатих ракет ‒ 1298 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7159 (+14) од,
  • спеціальної техніки ‒ 691 (+5) од.

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Теми: війнаГенштаб
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