Сили оборони знищили ще 640 окупантів, 7 танків і 11 БпЛА ворога
Субота, 22 липня 2023, 08:04
За минулу добу захисники знищили ще 640 окупантів, 7 танків, 11 БпЛА та іншу техніку ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько/ about 241330 (+640) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4140 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8096 (+16) од,
- артилерійських систем – 4629 (+19) од,
- РСЗВ – 693 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 448 (+8) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3944 (+11) од,
- крилатих ракет ‒ 1298 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7159 (+14) од,
- спеціальної техніки ‒ 691 (+5) од.
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