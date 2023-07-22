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Силы обороны уничтожили еще 640 оккупантов, 7 танков и 11 БпЛА врага

Ольга ГлущенкоСуббота, 22 июля 2023, 08:04
Силы обороны уничтожили еще 640 оккупантов, 7 танков и 11 БпЛА врага
иллюстративное фото Генштаба

За минувшие сутки защитники уничтожили еще 640 оккупантов, 7 танков, 11 БпЛА и другую технику врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.07.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около/около 241330 (+640) человек ликвидировано,
  • танков – 4140 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 8096 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 4629 (+19) ед,
  • РСЗО – 693 (+1) ед,
  • средств ПВО – 448 (+8) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 310 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 3944 (+11) ед,
  • крылатых ракет – 1298 (+0),
  • кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7159 (+14) ед,
  • специальной техники – 691 (+5) ед.

Темы: войнаГенштаб
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