Силы обороны уничтожили еще 640 оккупантов, 7 танков и 11 БпЛА врага
Суббота, 22 июля 2023, 08:04
За минувшие сутки защитники уничтожили еще 640 оккупантов, 7 танков, 11 БпЛА и другую технику врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.07.23 ориентировочно составили:
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- личного состава – около/около 241330 (+640) человек ликвидировано,
- танков – 4140 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 8096 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 4629 (+19) ед,
- РСЗО – 693 (+1) ед,
- средств ПВО – 448 (+8) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 310 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 3944 (+11) ед,
- крылатых ракет – 1298 (+0),
- кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7159 (+14) ед,
- специальной техники – 691 (+5) ед.