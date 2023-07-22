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Обстріл Нью-Йорка на Донеччині: щонайменше четверо загиблих

Роман ПетренкоСубота, 22 липня 2023, 08:24
Обстріл Нью-Йорка на Донеччині: щонайменше четверо загиблих
СМТ НЬЮ-ЙОРК. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО НОВИНАРНІ

Внаслідок російського обстрілу Нью-Йорка на Донеччині ввечері 21 липня зафіксували щонайменше чотирьох загиблих цивільних.

Джерело: прокуратура Донеччини

Деталі: 21 липня близько 19:05 збройні сили РФ здійснили обстріл смт Нью-Йорк. Попередньо, проти містян окупанти застосували авіабомби ФАБ-250.

Внаслідок обстрілу загинуло четверо місцевих мешканців, серед них подружжя - рештки їх тіл вилучені рятувальниками з-під завалів зруйнованого будинку.

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Крім того, зазнали поранень ще троє цивільних, зокрема, жінка, чоловік якої загинув. Вони у лікарні.

Вибуховими хвилями пошкоджено об’єкти житлової забудови й господарські споруди.

Кількість загиблих та поранених встановлюється.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Про обстріл повідомив 21 липня Офіс президента, але про загиблих не було відомо.

Теми: Донецька областьобстріл
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