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Обстрел Нью-Йорка на Донетчине: по меньшей мере четверо погибших

Роман ПетренкоСуббота, 22 июля 2023, 08:24
Обстрел Нью-Йорка на Донетчине: по меньшей мере четверо погибших
ПГТ НЬЮ-ЙОРК. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО "НОВИНАРНІ"

В результате российского обстрела Нью-Йорка в Донецкой области вечером 21 июля зафиксировали по меньшей мере четырех погибших гражданских.

Источник: прокуратура Донецкой области

Детали: 21 июля около 19:05 вооруженные силы РФ совершили обстрел пгт Нью-Йорк. Предварительно, против горожан оккупанты применили авиабомбы ФАБ-250.

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В результате обстрела погибли четверо местных жителей, среди них супруги - остатки их тел изъяты спасателями из-под завалов разрушенного дома.

Кроме того, получили ранения еще трое гражданских, в частности, женщина, муж которой погиб. Они в больнице.

Взрывными волнами повреждены объекты жилой застройки и хозяйственные постройки.

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Количество погибших и раненых устанавливается.

Напомним: Об обстреле сообщил 21 июля Офис президента, но о погибших не было известно.

Темы: Донецкая областьобстрел
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