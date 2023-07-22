Обстрел Нью-Йорка на Донетчине: по меньшей мере четверо погибших
В результате российского обстрела Нью-Йорка в Донецкой области вечером 21 июля зафиксировали по меньшей мере четырех погибших гражданских.
Источник: прокуратура Донецкой области
Детали: 21 июля около 19:05 вооруженные силы РФ совершили обстрел пгт Нью-Йорк. Предварительно, против горожан оккупанты применили авиабомбы ФАБ-250.
В результате обстрела погибли четверо местных жителей, среди них супруги - остатки их тел изъяты спасателями из-под завалов разрушенного дома.
Кроме того, получили ранения еще трое гражданских, в частности, женщина, муж которой погиб. Они в больнице.
Взрывными волнами повреждены объекты жилой застройки и хозяйственные постройки.
Количество погибших и раненых устанавливается.
Напомним: Об обстреле сообщил 21 июля Офис президента, но о погибших не было известно.