Сили ППО вночі збили усі запущені росіянами "Шахеди"
Субота, 22 липня 2023, 09:11
Уночі 22 липня російські окупанти атакували з південно-східного напрямку п’ятьма ударними дронами Shahed-136/131, усі вони знищені українськими силами ППО.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил усі 5 дронів-камікадзе знищено!".
Деталі: Окрім цього, протягом доби 21 липня протиповітряною обороною знищено дев’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Також за поточну та минулу добу авіація повітряників завдала понад 25 групових авіаційних ударів по російських окупантах.