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Сили ППО вночі збили усі запущені росіянами "Шахеди"

Роман ПетренкоСубота, 22 липня 2023, 09:11
Сили ППО вночі збили усі запущені росіянами Шахеди
ДРОН-КАМІКАДЗЕ "SHAHED-136". ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Уночі 22 липня російські окупанти атакували з південно-східного напрямку п’ятьма ударними дронами Shahed-136/131, усі вони знищені українськими силами ППО.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил усі 5 дронів-камікадзе знищено!".

Деталі: Окрім цього, протягом доби 21 липня протиповітряною обороною знищено дев’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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Також за поточну та минулу добу авіація повітряників завдала понад 25 групових авіаційних ударів по російських окупантах.

 

Теми: ППОПовітряні сили ЗСУШахедвійна
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