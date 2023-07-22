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Силы ПВО ночью сбили все запущенные россиянами "Шахеды"

Роман ПетренкоСуббота, 22 июля 2023, 09:11
Силы ПВО ночью сбили все запущенные россиянами Шахеды
ДРОН-КАМИКАДЗЕ "SHAHED-136". ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Ночью 22 июля российские оккупанты атаковали с юго-восточного направления пятью ударными дронами Shahed-136/131, все они уничтожены украинскими силами ПВО.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил все 5 дронов-камикадзе уничтожены!".

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Детали: Кроме этого, в течение суток 21 июля противовоздушной обороной уничтожено девять разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.

Также за текущие и минувшие сутки авиация воздушников нанесла более 25 групповых авиационных ударов по российским оккупантам.

 

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Темы: ПВОВоздушные силы ВСУШахедвойна
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