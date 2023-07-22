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Українські десантники вперше показали танк Challenger 2 у дії

Валентина РоманенкоСубота, 22 липня 2023, 10:09
Українські десантники вперше показали танк Challenger 2 у дії
фото ДШВ

Десантно-штурмові війська ЗСУ мають на озброєнні один із кращих сучасних танків в світі Challenger 2 та ефективно його використовують.

Джерело: пресслужба командування ДШВ

Деталі: Десантники показали маневри наданого Британією озброєння та поділилися враженнями від використання танка.

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На відео - модель 1991 року, у ній використовуються боєприпаси 120 калібру двох видів: бронебійний та осколково-фугасний. Танк відзначається чудовою прохідністю, маневрений, вогнева потужність – до 10 км, має нічний приціл, лазерний далекомір.

"Враження чудові, як на навчаннях так і в дії", – зазначають десантники.

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Нагадаємо: В травні 2023 року Велика Британія підтвердила, що всі обіцяні танки Challenger 2 вже знаходяться на території України.

Знати більше: "З "Жигулів" пересісти на "Мерседес". Як українці у Великій Британії опановують танки Challenger 2 та вчаться штурмувати

Теми: танкиарміявійна
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