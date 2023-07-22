Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українські десантники вперше показали танк Challenger 2 у дії

Валентина РоманенкоСубота, 22 липня 2023, 10:09
Українські десантники вперше показали танк Challenger 2 у дії
фото ДШВ

Десантно-штурмові війська ЗСУ мають на озброєнні один із кращих сучасних танків в світі Challenger 2 та ефективно його використовують.

Джерело: пресслужба командування ДШВ

Деталі: Десантники показали маневри наданого Британією озброєння та поділилися враженнями від використання танка.

На відео - модель 1991 року, у ній використовуються боєприпаси 120 калібру двох видів: бронебійний та осколково-фугасний. Танк відзначається чудовою прохідністю, маневрений, вогнева потужність – до 10 км, має нічний приціл, лазерний далекомір.

Реклама:

"Враження чудові, як на навчаннях так і в дії", – зазначають десантники.

Нагадаємо: В травні 2023 року Велика Британія підтвердила, що всі обіцяні танки Challenger 2 вже знаходяться на території України.

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: "З "Жигулів" пересісти на "Мерседес". Як українці у Великій Британії опановують танки Challenger 2 та вчаться штурмувати

Теми: танкиарміявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЩе одного "слугу" знайшли за кордоном: на острові в Середземному морі

фото, відеоОкупанти поцілили в багатоповерхівку та будівлю СБУ у Дніпрі

оновленоНАЗК вважає, що Тимошенко зловживав повноваженнями. Той грозить судом 

документХарлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду

Мінкульт тимчасово очолить Ростислав Карандєєв: що про нього відомо

Зеленський ветував закон про виділення пів мільярда на будівництво музею Голодомору

Усі новини...
танки
Німеччина передала Україні перші 10 танків Leopard 1
Польовий шпиталь, "Леопарди", БТРи і "швидкі": Іспанія оголосила про допомогу Україні
Rheinmetall виготовить для Бундесверу боєприпаси для танків на 4 млрд євро
Останні новини
03:10
ЗСУ скоро будуть у Криму – Буданов
02:27
Обстріли Сумщини: за добу – 85 "прильотів"
01:59
відеоПутін заявив, що РФ вивела армію з-під Києва, бо її "просили"
01:10
оновлено від 23:47Окупанти перекривали рух авто по Кримському мосту
00:55
Втрати ворога на Таврійському напрямку за добу склали понад 2 роти – Тарнавський
00:25
"Нейтральний статус України" має принципове значення для РФ – Путін
23:59
КолонкаISW: Тривала ініціатива України на полі бою – це можливість використовувати слабкість Кремля
23:54
фотоМер норвезького міста проїхався до України на велосипеді й зібрав 540 тисяч гривень для ЗСУ
23:41
фотоВ Італії представили чотири марки на підтримку України
23:37
оновленоВнаслідок удару по багатоповерхівці у Дніпрі вже 9 постраждалих – ОВА
Усі новини...
Реклама: