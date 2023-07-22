Украинские десантники впервые показали танк Challenger 2 в действии

Десантно-штурмовые войска ВСУ имеют на вооружении один из лучших современных танков в мире Challenger 2 и эффективно его используют.

Источник: пресс-служба командования ДШВ

Детали: Десантники показали маневры предоставленного Великобританией вооружения и поделились впечатлениями от использования танка.

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На видео – модель 1991 года, в ней используются боеприпасы 120 калибра двух видов: бронебойный и осколочно-фугасный. Танк отличается превосходной проходимостью, маневренный, огневая мощность – до 10 км, имеет ночной прицел, лазерный дальномер.

"Впечатления отличные, как на учениях так и в действии", – отмечают десантники.

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Напомним: В мае 2023 года Великобритания подтвердила, что все обещанные танки Challenger 2 уже находятся на территории Украины.

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