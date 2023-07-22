Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинские десантники впервые показали танк Challenger 2 в действии

Валентина РоманенкоСуббота, 22 июля 2023, 10:09
Украинские десантники впервые показали танк Challenger 2 в действии
фото ДШВ

Десантно-штурмовые войска ВСУ имеют на вооружении один из лучших современных танков в мире Challenger 2 и эффективно его используют.

Источник: пресс-служба командования ДШВ

Детали: Десантники показали маневры предоставленного Великобританией вооружения и поделились впечатлениями от использования танка.

На видео – модель 1991 года, в ней используются боеприпасы 120 калибра двух видов: бронебойный и осколочно-фугасный. Танк отличается превосходной проходимостью, маневренный, огневая мощность – до 10 км, имеет ночной прицел, лазерный дальномер.

Реклама:

"Впечатления отличные, как на учениях так и в действии", – отмечают десантники.

Напомним: В мае 2023 года Великобритания подтвердила, что все обещанные танки Challenger 2 уже находятся на территории Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Знать больше: "С "Жигулей" пересесть на "Мерседес". Как украинцы в Великобритании осваивают танки Challenger 2 и учатся штурмовать

Темы: танкиармиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Первые танки Abrams могут прибыть в Украину в сентябре – СМИ

видеоСаблистка Харлан: Россия терроризирует и спорт, правила должны измениться

Дисквалификация Харлан: Украина предупреждала FIE, а россиянка совершила провокацию

видеоЗеленский об "отдыхе от государства" и Аристове: Минус нардеп, справедливо

видеоВ центре Каменского убрали бюст Брежнева

видео, карта, ОбновленоУкраинские войска освободили Старомайорское

Все новости...
танки
Германия передала Украине первые 10 танков Leopard 1
Полевой госпиталь, "Леопарды", БТРы и "скорые": Испания объявила о помощи Украине
Rheinmetall изготовит для Бундесвера боеприпасы для танков на 4 млрд евро
Последние новости
06:33
видеоВ оккупированном Шахтерске после ракетного удара горит нефтебаза – росСМИ
06:03
Кремль усилил попытки представить контрнаступление Украины как неудачную операцию – ISW
05:07
Мелони: Поддерживая Украину, Италия защищает международное право
04:30
Москву пытался атаковать беспилотик: российские власти утверждают, что его сбили
03:50
В Госдепе ответили на обещания Путина предоставить бесплатное зерно странам Африки
03:03
Трампу выдвинули дополнительные обвинения по делу о хранении секретных документов – СМИ
02:22
Первые танки Abrams могут прибыть в Украину в сентябре – СМИ
01:23
ЕС разрешил Германии потратить 40 млн евро на первый постоянный LNG-терминал
01:09
Россияне за сутки 19 раз обстреляли Сумскую область: уничтожена ферма, погибло более 50 животных
00:49
США не обсуждают сопровождение судов с украинским зерном – Белый дом
Все новости...
Реклама: