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Розвідка США не сумнівається у словах Путіна, що ядерна зброя вже у Білорусі

Роман Петренко, "Європейська правда"Субота, 22 липня 2023, 10:52
Розвідка США не сумнівається у словах Путіна, що ядерна зброя вже у Білорусі
путін, фото тасс

Розвідувальне управління Міністерства оборони США (DIA) "не має підстав сумніватися" у заяві російського диктатора Володимира Путіна, що ядерна зброя РФ вже у Білорусі.

Джерело: CNN, "Європейська правда"

Деталі: Посадовці DIA у спілкуванні з групою журналістів у п’ятницю поділилися, що аналітики "не бачать причин сумніватися" у заявах Путіна про переміщення першої партії тактичної ядерної зброї до Білорусі.
Співрозмовники не стали уточнювати, на чому ґрунтується така впевненість.

Вони також визнали, що американській розвідці непросто відстежувати місце перебування російської ядерної зброї навіть з наявними спроможностями.

Раніше у липні співрозмовники CNN серед західних посадовців казали, що не схоже, щоби Білорусь завершила підготовку необхідних місць зберігання і що наявні супутникові знімки не містять ознак підготовки заходів безпеки, які є стандартом для російських ядерних об’єктів.

Проте інші джерела казали CNN, що у Білорусі залишилися ще деякі об’єкти радянського часу, на яких таку зброю можна було б розмістити.

Глава Міноборони Британії Бен Воллес минулого тижня на запитання про переміщення ядерної зброї РФ до Білорусі казав, що "бачить ознаки того, що цей процес відбувається" та зазначив, що Путін "не завжди бреше".

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Теми: ядерна зброяПутінРосіяСША
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