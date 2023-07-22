Разведка США не сомневается в словах Путина, что ядерное оружие уже в Беларуси

Разведывательное управление Министерства обороны США (DIA) "не имеет оснований сомневаться" в заявлении российского диктатора Владимира Путина, что ядерное оружие РФ уже в Беларуси.

Источник: CNN, "Европейская правда"

Детали: Чиновники DIA в общении с группой журналистов в пятницу поделились, что аналитики "не видят причин сомневаться" в заявлениях Путина о перемещении первой партии тактического ядерного оружия в Беларусь.

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Собеседники не стали уточнять, на чем основывается такая уверенность.

Они также признали, что американской разведке непросто отслеживать местонахождение российского ядерного оружия даже с имеющимися возможностями.

Ранее в июле собеседники CNN среди западных чиновников говорили, что не похоже, чтобы Беларусь завершила подготовку необходимых мест хранения и имеющиеся спутниковые снимки не содержат признаков подготовки мер безопасности, которые являются стандартом для российских ядерных объектов.

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Однако другие источники говорили CNN, что в Беларуси остались еще некоторые объекты советского времени, на которых такое оружие можно было бы разместить.

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес на прошлой неделе на вопрос о перемещении ядерного оружия РФ в Беларусь говорил, что "видит признаки того, что этот процесс происходит" и отметил, что Путин "не всегда врет".

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