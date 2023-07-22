У Криму після удару БПЛА детонує склад боєприпасів, евакуюють людей
Російська окупаційна "влада" Криму повідомляє про атаку БПЛА в Красногвардійському районі, людей евакуйовують.
Джерело: так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов, "Суспільне", "ЧП Севастополь"
Деталі: Аксьонов каже, що безпілотники "намагалися" атакувати інфраструктурні об'єкти, проте вояки вже перебувають на місці "для ліквідації можливих наслідків".
Тим часом у соцмережах пишуть про приліт на нафтобазу й аеродром кількох безпілотників, а також про детонацію боєприпасів.
У Криму вже панікують з приводу відео, які з'явилися в соцмережах.
"Радник глави" окупованого Криму погрожує жителям ФСБ за те, що оприлюднили ці ролики.
Оновлено: Пізніше Аксьонов визнав, що внаслідок атаки БПЛА детонує склад.
Вони вирішили евакуювати населення в радіусі 5 кілометрів у пункти тимчасового розміщення.
Також вирішено призупинити рух на Кримській залізниці.