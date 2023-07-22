У Криму після удару БПЛА детонує склад боєприпасів, евакуюють людей

Російська окупаційна "влада" Криму повідомляє про атаку БПЛА в Красногвардійському районі, людей евакуйовують.

Джерело: так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов, "Суспільне", "ЧП Севастополь"

Деталі: Аксьонов каже, що безпілотники "намагалися" атакувати інфраструктурні об'єкти, проте вояки вже перебувають на місці "для ліквідації можливих наслідків".

Тим часом у соцмережах пишуть про приліт на нафтобазу й аеродром кількох безпілотників, а також про детонацію боєприпасів.

Реклама:

У Криму вже панікують з приводу відео, які з'явилися в соцмережах.

"Радник глави" окупованого Криму погрожує жителям ФСБ за те, що оприлюднили ці ролики.

Оновлено: Пізніше Аксьонов визнав, що внаслідок атаки БПЛА детонує склад.

ВІДЕО ДНЯ

Вони вирішили евакуювати населення в радіусі 5 кілометрів у пункти тимчасового розміщення.

Також вирішено призупинити рух на Кримській залізниці.