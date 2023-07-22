Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Крыму после удара БПЛА детонирует склад боеприпасов, эвакуируют людей

Роман ПетренкоСуббота, 22 июля 2023, 12:25
В Крыму после удара БПЛА детонирует склад боеприпасов, эвакуируют людей
скриншот

Российская оккупационная "власть" Крыма сообщает об атаке БПЛА в Красногвардейском районе, людей эвакуируют, а Крымский мост перекрыли.

Источник: так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов, Суспильне

Детали: Аксенов говорит, что беспилотники "пытались" атаковать инфраструктурные объекты, однако вояки уже находятся на месте "для ликвидации возможных последствий".

Тем временем в соцсетях пишут о прилете на нефтебазу и аэродром нескольких беспилотников, а также о детонации боеприпасов.

Реклама:

В Крыму уже паникуют по поводу видео, которые появились в соцсетях.

"Советник главы" оккупированного Крыма угрожает жителям ФСБ за то, что обнародовали эти ролики.

Обновлено: Позже Аксенов признал, что в результате атаки БПЛА детонирует склад.

ВИДЕО ДНЯ

Они решили эвакуировать населения в радиусе 5 километров в пункты временного размещения.

Также решено приостановить движение на Крымской железной дороге.

Темы: Крымвзрыввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Первые танки Abrams могут прибыть в Украину в сентябре – СМИ

видеоСаблистка Харлан: Россия терроризирует и спорт, правила должны измениться

Дисквалификация Харлан: Украина предупреждала FIE, а россиянка совершила провокацию

видеоЗеленский об "отдыхе от государства" и Аристове: Минус нардеп, справедливо

видеоВ центре Каменского убрали бюст Брежнева

видео, карта, ОбновленоУкраинские войска освободили Старомайорское

Все новости...
Арест Гиркина может разозлить часть военных и пропагандистов РФ - разведка Британии
В ГПСУ уточнили, сколько "вагнеровцев" уже прибыли в Беларусь
Россияне атаковали одиннадцать областей, есть погибшие среди гражданских
Разведка США не сомневается в словах Путина, что ядерное оружие уже в Беларуси
Последние новости
05:07
Мелони: Поддерживая Украину, Италия защищает международное право
04:30
Москву атаковал беспилотик: российские власти утверждают, что его сбили
03:50
В Госдепе ответили на обещания Путина предоставить бесплатное зерно странам Африки
03:03
Трампу выдвинули дополнительные обвинения по делу о хранении секретных документов – СМИ
02:22
Первые танки Abrams могут прибыть в Украину в сентябре – СМИ
01:23
ЕС разрешил Германии потратить 40 млн евро на первый постоянный LNG-терминал
01:09
Россияне за сутки 19 раз обстреляли Сумскую область: уничтожена ферма, погибло более 50 животных
00:49
США не обсуждают сопровождение судов с украинским зерном – Белый дом
00:44
видеоСаблистка Харлан: Россия терроризирует и спорт, правила должны измениться
00:27
Оккупанты обстреляли Новоосиново на Харьковщине: 5 пострадавших
Все новости...
Реклама: