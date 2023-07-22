В Крыму после удара БПЛА детонирует склад боеприпасов, эвакуируют людей

Российская оккупационная "власть" Крыма сообщает об атаке БПЛА в Красногвардейском районе, людей эвакуируют, а Крымский мост перекрыли.

Источник: так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов, Суспильне

Детали: Аксенов говорит, что беспилотники "пытались" атаковать инфраструктурные объекты, однако вояки уже находятся на месте "для ликвидации возможных последствий".

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Тем временем в соцсетях пишут о прилете на нефтебазу и аэродром нескольких беспилотников, а также о детонации боеприпасов.

В Крыму уже паникуют по поводу видео, которые появились в соцсетях.

"Советник главы" оккупированного Крыма угрожает жителям ФСБ за то, что обнародовали эти ролики.

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Обновлено: Позже Аксенов признал, что в результате атаки БПЛА детонирует склад.

Они решили эвакуировать населения в радиусе 5 километров в пункты временного размещения.

Также решено приостановить движение на Крымской железной дороге.