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Спецпризначенці СБУ показали знищення техніки, складів та десятків окупантів

Роман ПетренкоСубота, 22 липня 2023, 12:11
Спецпризначенці СБУ показали знищення техніки, складів та десятків окупантів
скріншот

Бійці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки оприлюднили відео, на якому спалили 26 цілей ворога та 40 російських загарбників.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними спеців, вони ліквідували 26 цілей Росії.

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До списку втрат окупантів додалися танк, МТЛБ, 2 бронеавто, комплекс спостереження "Муром-П", антенний пост РЛС "Подлет" разом з машиною управління, система РЕБ, три 120-мм міномети, 7 бліндажів, 2 склади боєприпасів та інше.

Дослівно:осмертне звання "хорошого росіянина" отримали ще близько 40 окупантів".

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Теми: СБУЗбройні силивійна
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