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Спецназовцы СБУ показали уничтожение техники, складов и десятков оккупантов

Роман ПетренкоСуббота, 22 июля 2023, 12:11
Спецназовцы СБУ показали уничтожение техники, складов и десятков оккупантов
скриншот

Бойцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности обнародовали видео, на котором сожгли 26 целей врага и 40 российских захватчиков.

Источник: СБУ

Детали: По данным спецов, они ликвидировали 26 целей России.

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В список потерь оккупантов добавились танк, МТЛБ, 2 бронеавто, комплекс наблюдения "Муром-П", антенный пост РЛС "Подлет" вместе с машиной управления, система РЭБ, три 120-мм минометы, 7 блиндажей, 2 склада боеприпасов и прочее.

Дословно: "Посмертное звание "хорошего русского" получили еще около 40 оккупантов".

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Темы: СБУВооруженные силывойна
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