Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Спецназовцы СБУ показали уничтожение техники, складов и десятков оккупантов

Роман ПетренкоСуббота, 22 июля 2023, 12:11
Спецназовцы СБУ показали уничтожение техники, складов и десятков оккупантов
скриншот

Бойцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности обнародовали видео, на котором сожгли 26 целей врага и 40 российских захватчиков.

Источник: СБУ

Детали: По данным спецов, они ликвидировали 26 целей России.

В список потерь оккупантов добавились танк, МТЛБ, 2 бронеавто, комплекс наблюдения "Муром-П", антенный пост РЛС "Подлет" вместе с машиной управления, система РЭБ, три 120-мм минометы, 7 блиндажей, 2 склада боеприпасов и прочее.

Реклама:

Дословно: "Посмертное звание "хорошего русского" получили еще около 40 оккупантов".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СБУВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЕще одного "слугу" нашли за границей: на острове в Средиземном море

фото, видеоОккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в Днепре

обновленоНАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом

документХарлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду

Минкульт временно возглавит Ростислав Карандеев: что о нем известно

Президент ветировал закон о выделении полумиллиарда на строительство музея Голодомора

Все новости...
СБУ
Похищение патриотов, имитация расстрелов: СБУ задержала коллаборанта в Николаевской области
В Днепре задержали информаторку оккупантов – чиновницу Укрзализныци
СБУ: Разоблачены группы, которые переправляли "уклонистов" за границу с участием иностранцев
Последние новости
02:27
Обстрелы Сумщины: за сутки – 85 "прилетов"
01:59
видеоПутин заявил, что РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее "просили"
01:10
обновлено от 23:47Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
00:55
Потери врага на Таврическом направлении за сутки составили более 2 рот – Тарнавский
00:25
"Нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ – Путин
23:59
КолонкаISW: Длительная инициатива Украины на поле боя – это возможность использовать слабость Кремля.
23:54
фотоМэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал 540 тысяч гривен для ВСУ
23:41
фотоВ Италии представили четыре марки в поддержку Украины
23:37
обновленоВ результате удара по многоэтажке в Днепре уже 9 пострадавших – ОВА
23:14
Финляндия разработает национальный план для восстановления Украины
Все новости...
Реклама: