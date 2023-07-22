На війні вбили російського пропагандиста, ще кількох поранили
Субота, 22 липня 2023, 15:13
В Україні на фронті загинув "кореспондент" кремлівського видання РИА Новости Ростислав Журавльов, повідомляють ще про кількох поранених.
Джерело: РИА Новости, пропагандистка Маргарита Симоньян
Деталі: Пропаганда пише, нібито Журавльова вбив осколок касетного боєприпасу.
Сам він приїхав до Запоріжжя, щоб знімати матеріал про касетні боєприпаси.
Симоньян теж підтвердила, що "воєнкора" ліквідували касетним боєприпасом, і додала, що ще є "інші поранені".
Довідково: Журавльов брав участь у збройному захопленні Донеччини.