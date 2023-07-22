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На війні вбили російського пропагандиста, ще кількох поранили

Роман ПетренкоСубота, 22 липня 2023, 15:13
На війні вбили російського пропагандиста, ще кількох поранили
фото риа новости

В Україні на фронті загинув "кореспондент" кремлівського видання РИА Новости Ростислав Журавльов, повідомляють ще про кількох поранених.

Джерело: РИА Новости, пропагандистка Маргарита Симоньян

Деталі: Пропаганда пише, нібито Журавльова вбив осколок касетного боєприпасу.

Сам він приїхав до Запоріжжя, щоб знімати матеріал про касетні боєприпаси.

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Симоньян теж підтвердила, що "воєнкора" ліквідували касетним боєприпасом, і додала, що ще є "інші поранені".

Довідково: Журавльов брав участь у збройному захопленні Донеччини. 

Теми: Росіяпропагандавійна
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