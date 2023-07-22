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На войне убили российского пропагандиста, еще нескольких ранили

Роман ПетренкоСуббота, 22 июля 2023, 15:13
На войне убили российского пропагандиста, еще нескольких ранили
фото риа новости

В Украине на фронте погиб "корреспондент" кремлевского издания РИА Новости Ростислав Журавлев, сообщается еще о нескольких раненных.

Источник: РИА Новости, пропагандистка Маргарита Симоньян

Детали: Пропаганда пишет, якобы Журавлёва убил осколок кассетного боеприпаса.

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Сам он приехал в Запорожье, чтобы снимать материал о кассетных боеприпасах.

Симоньян тоже подтвердила, что "военкора" ликвидировали кассетным боеприпасом, и добавила, что еще есть "остальные раненые".

Справка: Журавлев участвовал в вооруженном захвате Донецкой области. 

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Темы: Росcияпропагандавойна
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