На войне убили российского пропагандиста, еще нескольких ранили

В Украине на фронте погиб "корреспондент" кремлевского издания РИА Новости Ростислав Журавлев, сообщается еще о нескольких раненных.

Источник: РИА Новости, пропагандистка Маргарита Симоньян

Детали: Пропаганда пишет, якобы Журавлёва убил осколок кассетного боеприпаса.

Сам он приехал в Запорожье, чтобы снимать материал о кассетных боеприпасах.

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Симоньян тоже подтвердила, что "военкора" ликвидировали кассетным боеприпасом, и добавила, что еще есть "остальные раненые".

Справка: Журавлев участвовал в вооруженном захвате Донецкой области.