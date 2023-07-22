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Коли ЗСУ розгорнуться, на фронті будуть зміни – Блінкен

Роман Петренко, "Європейська правда"Субота, 22 липня 2023, 15:44
Коли ЗСУ розгорнуться, на фронті будуть зміни – Блінкен
Збройні сили, фото генштабу

Держсекретар США Ентоні Блінкен застеріг від передчасних висновків щодо контрнаступу Збройних сил та очікує змін на фронті.

Джерело: Блінкен на Аспенському безпековому форумі в Колорадо, якого цитує "Голос Америки", "Європейська правда"

Пряма мова Блінкена: "І коли вони розгорнуться і почнуть діяти, всі сили, які були навчені за останні місяці, обладнання, яке надали їм ми й приблизно 50 країн, я думаю, все це матиме суттєве значення і призведе до змін".

Деталі: За словами Блінкена, Сполучені Штати "від самого початку говорили, що це буде важко"

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"Ви, напевно, чули, і багато людей говорили, що росіяни підготували серйозні та укріплені лінії захисту. Українці пробиваються через них", - додав держсекретар США.

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Теми: Збройні силивійнаСША
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