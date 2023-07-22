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Когда ВСУ развернутся, на фронте будут изменения - Блинкен

Роман Петренко, "Европейская правда"Суббота, 22 июля 2023, 15:44
Когда ВСУ развернутся, на фронте будут изменения - Блинкен
вооруженные силы, фото генштаба

Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег от преждевременных выводов относительно контрнаступления Вооруженных сил и ожидает изменений на фронте.

Источник: Блинкен на Аспенском форуме по безопасности в Колорадо, которого цитирует "Голос Америки", "Европейская правда"

Прямая речь Блинкена: "И когда они развернутся и начнут действовать, все силы, которые были обучены за последние месяцы, оборудование, которое предоставили им мы и примерно 50 стран, я думаю, все это будет иметь существенное значение и приведет к изменениям".

Детали: По словам Блинкена, Соединенные Штаты "с самого начала говорили, что это будет трудно".

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"Вы, наверное, слышали, и многие люди говорили, что россияне подготовили серьезные и укрепленные линии защиты. Украинцы пробиваются через них", – добавил госсекретарь США.

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Темы: Вооруженные силывойнаСША
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