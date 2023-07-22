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Українські шпажистки бойкотують індивідуальний турнір чемпіонату світу з фехтування

Катерина ТищенкоСубота, 22 липня 2023, 16:12
Українські шпажистки бойкотують індивідуальний турнір чемпіонату світу з фехтування
Влада Харькова — чинна чемпіонка Європи в індивідуальній шпазі. Фото: FIE

Українські шпажистки не вийшли на старт на індивідуальному турнірі чемпіонату світу з фехтування в Мілані через участь у ньому нейтральних фехтувальників із Росії та Білорусі.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Збірна України з фехтування планувала у повному обсязі виступити на чемпіонаті світу, заявивши спортсменів на всі індивідуальні та командні турніри. Однак була змушена відмовитися від участі у чотирьох з шести особистих турнірів, оскільки на них заявилися нейтральні фехтувальники з Росії та Білорусі.

При цьому за день перед початком чемпіонату світу прізвища українських шпажисток опинилися у заявці на участь в індивідуальному турнірі. Крім того, за підсумками жеребкування їх розподілили по пулам, в яких вони мали розпочати виступи на турнірі.

І все ж українські шпажистки не стартували на чемпіонаті світу в індивідуальному турнірі. У день старту їхні прізвища зникли зі списку учасниць, тоді як федерація фехтування України анонсувала виступи у перший змагальний день лише шаблістів – вони змогли заявитися у зв'язку із відсутністю спортсменів з Росії та Білорусі у цьому виді змагань.

На чемпіонаті світу в індивідуальному турнірі з фехтування на шпагах Україну мали представляти Влада Харькова, Джоан Фейбі Бежура, Інна Бровко та Дар'я Варфоломеєва. Вони ж змагатимуться і в командному турнірі, де, на відміну від індивідуального, представники Росії та Білорусі не могли заявитися.

У липні очільник НОК України та міністр спорту Вадим Гутцайт зазначав, що наразі питання перегляду бойкоту змагань, на яких виступають спортсмени з Росії та Білорусі, не передбачено.

Чемпіонат світу з фехтування – один з рейтингових турнірів для відбору на Олімпіаду-2024. За результатами виступів на ньому спортсменам нараховуватимуться очки.

Теми: спорт
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