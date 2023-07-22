Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинские шпажистки бойкотируют индивидуальный турнир чемпионата мира по фехтованию

Катерина ТищенкоСуббота, 22 июля 2023, 16:12
Украинские шпажистки бойкотируют индивидуальный турнир чемпионата мира по фехтованию
Влада Харькова - действующая чемпионка Европы в индивидуальной шпаге. Фото: FIE

Украинские шпажистки не вышли на старт на индивидуальном турнире чемпионата мира по фехтованию в Милане из-за участия в нем нейтральных фехтовальщиков из России и Беларуси.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Сборная Украины по фехтованию планировала в полном объеме выступить на чемпионате мира, заявив спортсменов на все индивидуальные и командные турниры. Однако была вынуждена отказаться от участия в четырех из шести личных турниров, поскольку на них заявились нейтральные фехтовальщики из России и Беларуси.

При этом за день перед началом чемпионата мира фамилии украинских шпажисток оказались в заявке на участие в индивидуальном турнире. Кроме того, по итогам жеребьевки их распределили по пулам, в которых они должны были начать выступления на турнире.

Реклама:

И все же украинские шпажистки не стартовали на чемпионате мира в индивидуальном турнире. В день старта их фамилии исчезли из списка участниц, тогда как федерация фехтования Украины анонсировала выступления в первый соревновательный день только саблистов – они смогли заявиться в связи с отсутствием спортсменов из России и Беларуси в этом виде соревнований.

На чемпионате мира в индивидуальном турнире по фехтованию на шпагах Украину должны были представлять Влада Харькова, Джоан Фейби Бежура, Инна Бровко и Дарья Варфоломеева. Они же будут соревноваться и в командном турнире, где, в отличие от индивидуального, представители России и Беларуси не могли заявиться.

В июле глава НОК Украины и министр спорта Вадим Гутцайт отмечал, что сейчас вопрос пересмотра бойкота соревнований, на которых выступают спортсмены из России и Беларуси, не предусмотрен.

ВИДЕО ДНЯ

Чемпионат мира по фехтованию – один из рейтинговых турниров для отбора на Олимпиаду-2024. По результатам выступлений на нем спортсменам будут начисляться очки.

Темы: спорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЕще одного "слугу" нашли за границей: на острове в Средиземном море

фото, видеоОккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в Днепре

обновленоНАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом

документХарлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду

Минкульт временно возглавит Ростислав Карандеев: что о нем известно

Президент ветировал закон о выделении полумиллиарда на строительство музея Голодомора

Все новости...
спорт
Гутцайт не выпускает из страны легендарного шахматиста для участия в Кубке мира
Украинский подросток поднялся на вершину международного рейтинга картингистов
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Последние новости
03:10
ВСУ скоро будут в Крыму – Буданов
02:27
Обстрелы Сумщины: за сутки – 85 "прилетов"
01:59
видеоПутин заявил, что РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее "просили"
01:10
обновлено от 23:47Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
00:55
Потери врага на Таврическом направлении за сутки составили более 2 рот – Тарнавский
00:25
"Нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ – Путин
23:59
КолонкаISW: Длительная инициатива Украины на поле боя – это возможность использовать слабость Кремля.
23:54
фотоМэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал 540 тысяч гривен для ВСУ
23:41
фотоВ Италии представили четыре марки в поддержку Украины
23:37
обновленоВ результате удара по многоэтажке в Днепре уже 9 пострадавших – ОВА
Все новости...
Реклама: