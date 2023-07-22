Украинские шпажистки бойкотируют индивидуальный турнир чемпионата мира по фехтованию

Украинские шпажистки не вышли на старт на индивидуальном турнире чемпионата мира по фехтованию в Милане из-за участия в нем нейтральных фехтовальщиков из России и Беларуси.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Сборная Украины по фехтованию планировала в полном объеме выступить на чемпионате мира, заявив спортсменов на все индивидуальные и командные турниры. Однако была вынуждена отказаться от участия в четырех из шести личных турниров, поскольку на них заявились нейтральные фехтовальщики из России и Беларуси.

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При этом за день перед началом чемпионата мира фамилии украинских шпажисток оказались в заявке на участие в индивидуальном турнире. Кроме того, по итогам жеребьевки их распределили по пулам, в которых они должны были начать выступления на турнире.

И все же украинские шпажистки не стартовали на чемпионате мира в индивидуальном турнире. В день старта их фамилии исчезли из списка участниц, тогда как федерация фехтования Украины анонсировала выступления в первый соревновательный день только саблистов – они смогли заявиться в связи с отсутствием спортсменов из России и Беларуси в этом виде соревнований.

На чемпионате мира в индивидуальном турнире по фехтованию на шпагах Украину должны были представлять Влада Харькова, Джоан Фейби Бежура, Инна Бровко и Дарья Варфоломеева. Они же будут соревноваться и в командном турнире, где, в отличие от индивидуального, представители России и Беларуси не могли заявиться.

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В июле глава НОК Украины и министр спорта Вадим Гутцайт отмечал, что сейчас вопрос пересмотра бойкота соревнований, на которых выступают спортсмены из России и Беларуси, не предусмотрен.

Чемпионат мира по фехтованию – один из рейтинговых турниров для отбора на Олимпиаду-2024. По результатам выступлений на нем спортсменам будут начисляться очки.