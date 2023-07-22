Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинские шпажистки бойкотируют индивидуальный турнир чемпионата мира по фехтованию

Катерина ТищенкоСуббота, 22 июля 2023, 16:12
Украинские шпажистки бойкотируют индивидуальный турнир чемпионата мира по фехтованию
Влада Харькова - действующая чемпионка Европы в индивидуальной шпаге. Фото: FIE

Украинские шпажистки не вышли на старт на индивидуальном турнире чемпионата мира по фехтованию в Милане из-за участия в нем нейтральных фехтовальщиков из России и Беларуси.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Сборная Украины по фехтованию планировала в полном объеме выступить на чемпионате мира, заявив спортсменов на все индивидуальные и командные турниры. Однако была вынуждена отказаться от участия в четырех из шести личных турниров, поскольку на них заявились нейтральные фехтовальщики из России и Беларуси.

Реклама:

При этом за день перед началом чемпионата мира фамилии украинских шпажисток оказались в заявке на участие в индивидуальном турнире. Кроме того, по итогам жеребьевки их распределили по пулам, в которых они должны были начать выступления на турнире.

И все же украинские шпажистки не стартовали на чемпионате мира в индивидуальном турнире. В день старта их фамилии исчезли из списка участниц, тогда как федерация фехтования Украины анонсировала выступления в первый соревновательный день только саблистов – они смогли заявиться в связи с отсутствием спортсменов из России и Беларуси в этом виде соревнований.

На чемпионате мира в индивидуальном турнире по фехтованию на шпагах Украину должны были представлять Влада Харькова, Джоан Фейби Бежура, Инна Бровко и Дарья Варфоломеева. Они же будут соревноваться и в командном турнире, где, в отличие от индивидуального, представители России и Беларуси не могли заявиться.

ВИДЕО ДНЯ

В июле глава НОК Украины и министр спорта Вадим Гутцайт отмечал, что сейчас вопрос пересмотра бойкота соревнований, на которых выступают спортсмены из России и Беларуси, не предусмотрен.

Чемпионат мира по фехтованию – один из рейтинговых турниров для отбора на Олимпиаду-2024. По результатам выступлений на нем спортсменам будут начисляться очки.

Темы: спорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
спорт
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Магучих впервые стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту
Усик победил Дюбуа нокаутом и отстоял чемпионские титулы
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: